Oral-B, sconti e vantaggi per un'igiene orale Smart

Oral-B ha allestito su Amazon una vetrina che abbatte i costi dei propri prodotti “smart” e si candida ad entrare nella tua quotidianità con una nuova (virtuosa) abitudine: un'igiene orale basata su un nuovo modo di lavare i denti. Non è “nuovo” poiché innovativo, ma perché standardizzato e semplificato all'interno di un'offerta integrata, con sconti che vanno dal 30 al 60%. Il valore della gamma Oral-B sta nel modo in cui i diversi prodotti si sono resi semplificati e comprensibili nell'uso, diventando una vera alternativa al tradizionale spazzolino. Come sempre offerte simili durano poco e la vetrina di oggi, con decine di prodotti in sconto, è destinata a scomparire infatti nel giro di poche ore.

Se lo spazzolino non è più adatto all'igiene orale non è tanto colpa dello spazzolino stesso, quanto del modo in cui viene utilizzato. Ottemperare a questo problema è possibile con gli strumenti Oral-B a testine rotanti e vibranti, scegliendo tra tutta una serie di accessori ulteriori per fare dello spazzolino smart un nuovo modo per svegliarsi al mattino e coricarsi la sera. Fa tutto lui: che sia uno “Smart 4” (59,99 euro) o un “Genius X” (99,99 euro), a te compete il controllo della copertura dell'intera arcata dentale; allo spazzolino a testine in movimento automatico, invece, competono i movimenti che abilitano la piena pulizia.

La vetrina non mette a disposizione soltanto spazzolini, ma anche testine di ricambio, dentifrici e altro ancora. Ognuno può scegliere quale sia la propria opzione ideale, sapendo tuttavia che basterà semplicemente il possesso di uno spazzolino smart per fare già più attenzione, riversando più cura e precisione nell'atto dello spazzolamento.

Il top di gamma? OralB iO series 9S: ricarica magnetica e custodia da viaggio con caricatore, contempla altresì una connessione bluetooth che, abbinata ad apposita app, monitora il lavaggio dei denti istruendo circa tempi, pressione praticata e gestione di ogni singolo dente. Un costo troppo elevato? Un investimento, più che altro, che previene fastidi e visite dal dentista che costano solitamente ben di più di quanto non si spenda per la miglior igiene orale possibile.