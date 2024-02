Oral-B: spazzolino con kit COMPLETO a prezzo dimezzato, offerta LAMPO

Non perdere neanche un secondo in più. Fai un upgrade alla tua meravigliosa igiene orale con un prodotto che consigliano tutti i dentisti: Oral-B. Non solo uno spazzolino elettrico ma l’intero kit per mettere in bagno tutto ciò di cui hai bisogno per te ed eventualmente per la tua famiglia.

Collegati al volo su Amazon per approfittare di questa offerta lampo che dimezza il prezzo. Portalo a casa a soli 49,99€ ma fai presto perché non solo hai poco tempo: anche le scorte stanno andando a ruba.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Oral-B, lo spazzolino elettrico che arriva a casa tutto completo

Se non hai mai avuto uno spazzolino elettrico, questo kit di Oral B è ottimo e sai perché? Beh, non ti fa fare secondi acquisti. In modo particolare trovi al suo interno:

spazzolino elettrico;

2 testine CrossAction;

CrossAction; base di ricarica con stazione per conservare le varie testine;

per conservare le varie testine; custodia da viaggio;

da viaggio; Dentifricio della linea Professional.

Arriva a casa e lo puoi mettere subito alla prova con le sue varie modalità di spazzolamento. Non avere dubbi, ti guida in tutto e per tutto nella pulizia dal momento che c’è sia il timer integrato che il sensore di pressione, elemento molto utile anche per i più piccolini.

Che altro dirti, la batteria incorporata è geniale e ti garantisce una settimana di utilizzi se non di più.

Collegati al volo su Amazon e acquista immediatamente il tuo spazzolino elettrico Oral-B con tutto il suo kit incluso. Tuo a soli 49,99€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.