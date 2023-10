Oral-B Spazzolino Elettrico per tutta la famiglia: addio al dentista

Non ti accorgi di star lavando male i denti fino a quando non provi uno spazzolino elettrico. Dura ma reale come verità. Infatti una volta che aggiungi un prodotto come Oral-B alla tua routine ti accorgi che ottieni dei risultati straordinari e di cui non potrai più fare a meno.

Pensa che hai la possibilità di portare a casa il tuo sistema di ultima generazione in sconto. Su Amazon è andato online un ribasso del 11% che con soli 44€ ti fa completare l’acquisto. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Oral-B: lo spazzolino elettrico di cui non fare a meno

Comodo e semplice da usare. Arriva con la sua base di appoggio che è anche da ricarica e in confezione hai già due testine a disposizione. Nulla ti vieta di acquistarne delle altre per poterne avere una a disposizione per ogni membro della famiglia.

Una vera e propria rivoluzione che ti fa sorridere a bocca larga senza preoccuparti più dell’igiene orale. Oltre a raggiungere spazi e cavità che con lo spazzolino classico ignori, la vibrazione unita al movimento della testina ti permette di eliminare la placca e non di spostarla a destra e a sinistra come spesso capita.

Il sensore di pressione è un aggiunta di cui non fare a meno. Grazie al feedback visivo immediato sai se stai applicando troppa forza. In più non manca all’appello il timer integrato da 2 minuti.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon e acquista il tuo spazzolino elettrico Oral-B a soli 44€ con lo sconto in corso dell’11%.

