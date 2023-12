Intelligenza artificiale per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N

È sufficiente uno sguardo per capire che Oral-B iO 6N (compralo su Amazon) non è il solito spazzolino elettrico: progettato dal brand leader del mercato, ha dalla sua tecnologie avanzate per garantire la migliore igiene orale possibile. Segnaliamo oggi l’offerta sul bundle che include due testine e una custodia rigida da viaggio, un’ottima idea regalo.

Le caratteristiche dello spazzolino elettrico Oral-B iO6

Tra i punti di forza, vale la pena citare le cinque modalità di spazzolamento preimpostate ovvero Pulizia quotidiana, Pulizia profonda, Denti sensibili, Protezione gengive e Sbiancante. Ognuno può scegliere quella più adatta a sé, in base alle proprie esigenze personali. Inoltre, il LED circolare posizionato tra l’impugnatura e la testina, avvisa quando si sta esercitando una pressione troppo intensa, così da correggersi subito: se diventa rosso, richiama l’attenzione, se invece è verde si può procedere. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Oral-B iO 6N fa leva su un sistema di intelligenza artificiale che offre consigli utili per ottenere i risultati migliori. Ancora, l’esclusiva testina rotonda che agisce con micro-vibrazioni su denti e gengive, garantisce una sensazione di freschezza, una pulizia perfetta e gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, raggiungendo i punti della bocca dove quelle rettangolari non arrivano. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Ancora, la batteria agli ioni integrata assicura un’autonomia di lunga durata, con il livello mostrato sul display quando lo si mette in ricarica. Infine, ultimo ma non meno importante punto di forza, il funzionamento è silenzioso. Per acquistarlo, consigliamo l’offerta di Amazon con l’e-commerce che si occupa direttamente della vendita e della spedizione.

Le centinaia di recensioni positive già pubblicate promuovono Oral-B iO 6N con un voto medio di 4,6/5 stelle. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine, al prezzo di 249,99 euro, lo riceverà direttamente a casa entro un paio di giorni con la consegna gratuita a domicilio.