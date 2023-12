Oral-B iO6+Echo Pop con Alexa: risparmia 166€ sul bundle

Segnaliamo l’ottima offerta di Amazon che oggi propone il bundle con lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 e lo smart speaker Echo Pop in regalo. In questo momento è in sconto di ben 165,99 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’ottima occasione anche per portarsi avanti in vista del Natale e risparmiare su un regalo hi-tech di certo gradito, da mettere sotto l’albero.

Spazzolino elettrico e Alexa: Oral-B iO6 regala Echo Pop

Il display interattivo in dotazione allo spazzolino visualizza messaggi personalizzati e permette di scegliere una delle cinque modalità di funzionamento preimpostate: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante. Inoltre, la sua testina rotonda, garantisce una pulizia profonda grazie alle micro-vibrazioni prodotte. Tra le altre caratteristiche (per l’elenco completo rimandiamo alla scheda del prodotto) vale la pena citare il sistema IA che offre consigli per un utilizzo ottimale, rendendo più semplice agire anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Per quanto riguarda lo smart speaker Echo Pop, si tratta della new entry nel catalogo di Amazon. Caratterizzato da un design compatto a semisfera, ma dotato di un ottimo comparto audio per l’ascolto di musica in streaming e podcast, integra l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa a cui rivolgersi attraverso semplici comandi vocali, ad esempio per chiedere le previsioni meteo, per impostare un timer, per creare la lista della spesa o per controllare le apparecchiature della casa.

Il pacchetto include poi una confezione di dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico. Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la descrizione completa.

Il bundle è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, al prezzo finale di soli 138,99 euro invece di 304,98 euro come da listino. Lo sconto di 165,99 euro è applicato in automatico, non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali.

È inoltre possibile contare sulla consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Scegliendo di confermare l’ordine ora, lo si riceverà direttamente a casa molto presto, non dovendo affrontare alcun costo aggiuntivo per il trasporto.

È un regalo di Natale? Puoi effettuare subito l’acquisto in tutta tranquillità. Grazie all’iniziativa messa in campo dall’e-commerce, ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per effettuare un’eventuale restituzione, senza spese. Così, se l’intento è quello di mettere il prodotto sotto l’albero, puoi star certo che non ci saranno problemi.