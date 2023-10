Oral-B iO6 in super sconto e con Echo Pop in omaggio

Due forme di innovazione, una applicata alla cura della persona e l’altra alla smart home, insieme, nel bundle che propone Oral-B iO6 ed Echo Pop con uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Lo spazzolino elettrico dotato di tecnologia magnetica iO per la migliore pulizia di sempre regala la new entry nel catalogo di smart speaker con Alexa. Passiamo in rassegna tutti i dettagli di una promoziona da non lasciarsi sfuggire.

L’offerta: Oral-B iO6 e Echo Pop insieme, in sconto

L’esclusiva testina rotonda progettata da Oral-B in dotazione a iO6 agisce con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e di profonda pulizia senza compromessi. Dopo una sola settimana di utilizzo sarà possibile notare gengive più sane rispetto a quanto avviene con uno spazzolino tradizionale.

La sua anima hi-tech si manifesta anche attraverso il display interattivo che visualizza informazioni relative, tra le altre cose, alle modalità di spazzolamento (ce ne sono cinque preimpostate) e i promemoria per ricordare quando è necessario sostituire la testina. Inoltre, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro, proprio come l’assistente virtuale di Amazon ti può dare il buongiorno. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

E proprio come Alexa, anche Oral-B iO6 fa uso dell’intelligenza artificiale per apprendere il suo stile di spazzolamento e darti consigli su come ottenere i risultati migliori, ad esempio raggiungendo le zone più difficili della bocca. Tiene inoltre conto delle esigenze di chi ha denti sensibili e può essere impostato per un effetto sbiancante. Oggi è in sconto al prezzo finale di 119,99 euro nella sua elegante colorazione Black Lava con Echo Pop in omaggio, in offerta a -53% rispetto al listino.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita sul bundle: se effettui subito l’ordine, entro domani sarà a casa tua, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.