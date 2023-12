Oral-B, regalo di Natale: 166€ di sconto ed Echo Pop in omaggio

Approfitta subito dell’offerta di Amazon che oggi propone lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 e, in regalo, l’altoparlante intelligente Echo Pop con Alexa, con uno sconto di ben 166 euro sul prezzo di listino. È l’idea perfetta per un regalo di Natale da mettere sotto l’albero, che unisce cura della persona e tecnologia. Passiamo in rassegna i dettagli della promozione per capire cosa la rende un’occasione da cogliere al volo.

Oral-B iO6 regala Echo Pop con Alexa: l’offerta di Amazon

La pulizia profonda è garantita dall’utilizzo di una speciale testina rotonda che agisce in modo efficace su denti e gengive attraverso le micro-vibrazioni prodotte. Ha cinque modalità di funzionamento preimpostate (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante), da selezionare a seconda delle proprie esigenze personali. In ogni caso, è possibile contare su un sistema di intelligenza artificiale che fornisce suggerimenti mirati, utili ad esempio a raggiungere le zone più difficili della bocca, attivando inoltre un avviso luminoso se si esercita troppa pressione. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa

C’è poi un display interattivo che dà il benvenuto appena acceso e che mostra informazioni essenziali. Per quanto riguarda Echo Pop, invece, l’altoparlante intelligente con Alexa non ha certo bisogno di presentazioni: perfetto per ascoltare musica in streaming e podcast, può tornare utile nel quotidiano anche per interagire con gli impianti della casa ed è caratterizzato da dimensioni compatte. È la new entry della linea. Per saperne di più, rimandiamo alla scheda del prodotto.

Il bundle è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’ordine arriverà in tempo per Natale, così da avere tutto il tempo per metterlo sotto l’albero. Nessuna fretta per l’eventuale restituzione senza spese: fino al 31 gennaio 2024.

Ricapitolando, il pacchetto che include lo spazzolino elettrico Oral-B iO6, una confezione di dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico e lo smart smart speaker Echo Pop con Alexa oggi è in vendita al prezzo promozionale di 138 euro, invece di 304 euro come da listino. Lo sconto di 166 euro è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello.