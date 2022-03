Spazzolini elettrici e testine Oral-B: sconti Amazon

Oral-B ha progettato uno spazzolino elettrico con intelligenza artificiale per aiutare l’utente a prendersi cura correttamente della propria igiene orale. È tra gli articoli del marchio proposti oggi in forte sconto su Amazon, con occasioni che li rendono disponibili anche a meno di metà prezzo. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti delle quali approfittare subito, prima di un inevitabile sold out.

Oral-B: le offerte su spazzolini elettrici e testine

Partiamo proprio dal modello Pro 3 3900, acquistabile in una confezione da due unità con il 54% di sconto sul listino. Garantisce lo spazzolamento di denti e gengive a 360 gradi con un sistema di controllo automatico della pressione che avvisa quando si mette troppa energia. Include una batteria al litio con autonomia fino a due settimane e ha un timer integrato.

C’è poi Genius X, di cui abbiamo accennato in apertura il sistema IA in dotazione. In questo caso lo sconto è al 38% sul listino. Si può scegliere tra ben sei modalità di spazzolamento (Quotidiana, Pro-Clean, Denti Sensibili, Sbiancante, Protezione Gengive, Nettalingua) e nella confezione si trova la custodia da viaggio che lo rende comodo da portare ovunque con sé.

Da segnalare anche il pacco da 10 testine Cross Action con tecnologia CleanMaximise, compatibili con tutti gli spazzolini elettrici del marchio. Oggi è in sconto del 13%.

Tutti i prodotti qui elencati sono in venduta su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.