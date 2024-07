Orange Pi CM5 è la scheda da 70 dollari che sfida Raspberry Pi

Orange Pi CM5 fa in questi giorni il suo debutto globale, lanciando così un ennesimo guanto di sfida a Raspberry Pi (in particolare alla quarta generazione della scheda). Il sito ufficiale lo presenta come un PC industriale compatto e potente , ma come spesso accade con questa categoria di prodotti, finirà anche e soprattutto nelle mani di appassionati e smanettoni pronti a trasformarlo in un dispositivo personalizzato per le loro specifiche esigenze.

Specifiche e caratteristiche di Orange Pi CM5

Tra le caratteristiche trova posto anche una NPU dedicata all’esecuzione delle operazioni di intelligenza artificiale. Una feature immancabile, per cavalcare il trend del momento. Sul fronte software, la compatibilità è garantita con Ubuntu, Debian, Android (l’immagine disponibile fa riferimento alla versione 12) e con il sistema operativo open source Orange Pi OS basato su Arch Linux.

Queste le specifiche tecniche in dotazione al system-on-module, racchiuse in dimensioni pari a 55x40x1,6 millimetri e con un peso che si attesta a soli 12 grammi.

SoC Rockchip RK3588S a 8 nm con CPU 8-core (4 core Cortex A-76, 4 core Cortex A55);

GPU ARM Mali-G610 integrata con supporto 3D, OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 e Vulkan 1.2;

NPU da 6 TOPS per le operazioni di intelligenza artificiale;

PMU (Power Management Unit) RK806-1;

RAM LPDDR4/4x da 2, 4, 8 o 16 GB;

memoria eMMC da 32, 64, 128 o 266 GB;

connettività wireless Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0;

interfacce USB-C con DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 (o DisplayPort 1.3), SDMMC, MIPI DPHY TX, MIPI CSI RX, SATA III (o PCIe 2.0).

Il prezzo ufficiale parte da 70 dollari, ma…

Come anticipato nel titolo, Orange Pi CM5 fa il suo debutto ufficiale al prezzo di 70 dollari. La spesa è relativa alla versione con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, mentre si sale a 90 dollari per quella 8/32 GB e a 119 dollari per la variante 16/32 GB. C’è anche la Base Board (a 20 dollari) che espande le opzioni di collegamento a periferiche, unità e dispositivi esterni.

Il sito ufficiale rimanda ad Amazon e ad AliExpress per l’acquisto. Sul primo dei due e-commerce non risulta ancora disponibile, almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo. Si trova invece sul secondo, ma con prezzi di gran lunga superiori rispetto a quelli di listino.