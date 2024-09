ORICO Docking Station 6in1 con HDMI 4K e PD 100W per Apple e non solo

Una Docking Station da abbinare a qualsiasi dispositivo. Con connettore USB C e 6 funzioni al suo interno rendi il notebook o laptop super produttivo oltre che al passo con i tempi. Questo gioiellino di ORICO è un’occasione di cui non fare a meno visto che è compatibile con dispositivi Apple come MacBook e molti altri ancora. Collegati su Amazon per risparmiare il 50% e acquistarlo a soli 14,99 euro con un click.

Docking Station 6 funzioni in 1 per computer senza limiti

I laptop moderni sono belli ed eleganti ma il loro design sottile ci ha fatto rinunciare a diverse funzioni. Tra queste le porte che ci servono a collegare periferiche di ogni genere. Stanco di avere a disposizione solo un’entrata USB C? Beh, sfrutta questa per collegare la tua nuova Docking Station proposta da ORICO con 6 funzioni al suo interno.

Infatti hai tutto ciò che ti occorre assicurandoti una compatibilità strepitosa anche con prodotti di ultima generazione come i MacBook di Apple. Detto questo, il tuo HUB ti offre:

3 porte USB A 3.0 per velocità elevate;

per velocità elevate; una porta HDMI con supporto al 4K@30Hz;

con supporto al 4K@30Hz; una porta PD con supporto ai 100W per la ricarica;

con supporto ai 100W per la ricarica; una porta LAN per connessioni cablati fino a 2.5Gbps.

In questo modo puoi collegare sistemi di storage come chiavette USB ma anche periferiche varie tra cui mouse, tastiere, monitor esterni e perchè no, anche stampati e tutto il resto senza mezzi termini. La Docking Station ha un altro vantaggio ossia le sue dimensioni: ridotte ai massimi livelli, la porti sempre con te senza mai farne a meno.

Inoltre è realizzata con materiali robusti e resistenti per durare per sempre.

Lo sconto su Amazon è con un codice segreto

Per ottenere questo prezzaccio su Amazon, devi usare un codice. Aggiungi la tua Docking Station al tuo carrello e prima di pagare, inserisci la dicitura DQJNKYNT per vedere il prezzo crollare del 50% con un solo passaggio. Completa l’acquisto a soli 14,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.