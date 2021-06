Orologio? A qualcuno piace Solar

Non tutti vogliono l'orologio smart, questo è chiaro e lecito. Mettersi le notifiche al polso, del resto, può essere per certi versi ancor più stressante in virtù dell'attenzione che rischiano di portare via al lavoro ed alla connessione con la propria realtà. La scelta dello smartwatch come evoluzione ulteriore del proprio modo di vivere “always-in” non è dunque sposata da tutti, ma secondo Bering c'è un modo ulteriore di pensare l'orologio: dotarlo di una ricarica solare, tale per cui la batteria non sarà più da sostituire e la carica è facilmente garantita con grande continuità.

Bering Solar, l'orologio solare

Chi pensa che tutto ciò non sia conciliabile con dimensioni e design raffinato, dovrà ricredersi. Chi pensa che tutto ciò possa avere costi non compatibili con le proprie necessità, trova invece su Amazon la sorpresa auspicata: 31% di sconto, con prezzo che cade improvvisamente da 199 a 136,33 euro.

Oltre all'elegante design di quadrante e cinturino, a distinguersi è la tecnologia di ricarica disponibile. Spiega Bering che, dietro il vetro zaffiro a protezione delle lancette, è disponibile un meccanismo tale per cui qualsiasi luce sia in grado di avviare una ricarica che, una volta completata, consente all'orologio di funzionare senza problemi ulteriori tra i 6 e i 12 mesi.

La cassa è in acciaio inossidabile di grado medio color argento, ha un diametro di 39mm ed una resistenza all'acqua fino a 5 atmosfere. Il risparmio, solo per oggi (in quanto soggetto a offerta lampo) supera i 60 euro. A volte “solar” può essere ancor più intelligente di “smart”. Sicuramente è più sostenibile e, mentre uno smartwatch va caricato ogni singolo giorno per evitare che si spenga del tutto, il Bering Solar non dovrà essere caricato mai: un vantaggio, questo, del tutto alla luce del sole.

Non sempre al polso si vogliono le notifiche, anzi. Questione di gusti. Questione di abitudini. Questione di scelte.