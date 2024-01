Orologio Casio: l'intramontabile modello in silicone a soli 19€ su eBay

Siete alla ricerca di un orologio molto casual, semplice, pratico e soprattutto resistente a qualsiasi utilizzo? La grande occasione arriva su eBay e riguarda il bellissimo e iconico Casio F-91W disponibile oggi a soli 19,99 euro invece di 29 euro. Il risparmio è del 31% su un modello classico e intramontabile del celebre marchio Casio e il prezzo finale è di poco più alto rispetto al suo minimo storico assoluto.

Orologio Casio: immortale e comodissimo

Se cercate un orologio digitale semplice, pratico e resistente, il Casio F-91W è quello che fa per voi. Questo modello classico ha molte funzionalità: ora, data, cronometro, allarme e retroilluminazione. Questo modello è impermeabile a norma DIN 8310 e/o ISO 22810, sopporta quindi spruzzi leggeri. La batteria ha una durata di circa 7 anni e il display è protetto da un vetro acrilico, materiale piuttosto resistente agli urti e graffi.

L’ora può essere visualizzata 12 o 24 ore e la sua precisione è garantita da un meccanismo giapponese al Quarzo Miyota. Il bracciale, infine, è in resina di tipo Sintetico, un materiale molto resistente nel lungo termine.

Insomma si tratta di un accessorio semplice e allo stesso tempo elegante per tutti coloro che amano uno stile casual e senza fronzoli. Il Casio F-19W può essere vostro a soli 19,99 euro invece di 29 euro grazie alle promozioni del giorno di eBay. La spedizione è rapida e gratuita in tutta Italia e soprattutto sicura grazie al venditore super affidabile come testimoniato dal 99,9% di feedback positivi su più di 125mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.