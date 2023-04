Questo orologio usa ChatGPT per dire l'ora con poesie

I casi d’uso di ChatGPT dimostrano che il chatbot IA è uno strumento molto interessante e ricco di potenzialità. Innumerevoli utenti avranno indubbiamente cercato di comprendere i suoi limiti e di spingerlo oltre l’immaginabile, compreso il designer e blogger Matt Webb che ha mostrato su Twitter come ha creato un orologio E-Ink che usa ChatGPT per dire l’ora generando poesie in rima.

L’orologio poetico di ChatGPT

Come riportato poi da The Verge, che ha contattato Webb per presentare il bizzarro progetto, il dispositivo utilizzato è un vecchio schermo Inky wHAT collegato a un Raspberry Pi, già impostato per operare come orologio testuale. Egli ha però pensato si unire questo device con ChatGPT per creare un orologio decisamente unico. Anziché attingere da un portfolio di frasi pre-impostate, l’IA genera un prompt composto da “due versi in rima fantasiosi e profondi”, con i quali dire l’ora.

Peraltro, ChatGPT conosce anche la configurazione fisica della stanza e la posizione dell’orologio, riuscendo a integrare dettagli veri nelle poesie realizzate ogni singolo minuto.

I made an AI clock for my bookshelves! It composes a new poem every minute using ChatGPT and mysteriously has this enthusiastic vibe which I am totally into https://t.co/HPFyCKoXAB pic.twitter.com/eJb0QGpNmq — Matt Webb 🌸🌼🌸 (@genmon) March 17, 2023

Webb stesso ha notato molto apprezzamento da parte del pubblico, tanto da lanciarsi nel rendere il progetto mainstream mediante kit da fornire agli “smanettoni” o prodotti plug-and-play da vendere ai consumatori meno esperti. Le opzioni sono molte e la sua priorità, a prescindere dai costi e dalla disponibilità dei componenti, è quello di dare questo orologio in mano alle persone.

In aggiunta, Webb ha rivelato una curiosità interessante: ChatGPT e altri modelli di linguaggio a volte parlano con dati inventati, e ciò accade anche quando devono semplicemente dire l’ora in un determinato istante. In alcuni casi, pertanto, l’orologio potenziato da IA sbaglierà l’ora invertendo almeno due cifre.