Orologio sportivo uomo in offerta a 9,99 euro: regalo LAST MINUTE per papà

Oggi è la Festa del Papà ed un regalo last minute sicuramente gradito può essere questo orologio sportivo da uomo che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 9,99 euro, con spedizione Prime incluso.

Sì, sappiamo cosa stai pensando: non viene segnalato nessuno sconto. In realtà, fino a ieri il prezzo di questo prodotto era di 19,99 euro, mentre qualche giorno fa arrivava addirittura a 36,99. Evidentemente il venditore sta attuando una svendita di cui ti consigliamo di approfittare.

Orologio sportivo da uomo in sconto: le caratteristiche

Questo orologio sportivo del marchio Megalith si presenta come un compagno affidabile per chiunque voglia unire stile e funzionalità nel proprio polso, grazie al suo design digitale è perfetto per le attività all’aperto e l’uso quotidiano.

L’orologio è dotato di un doppio quadrante analogico e digitale ed include una serie di funzioni utili, tra cui un display formato 12/24 ore, retroilluminazione LED, visualizzazione giorno e data, ora gong, sveglia e cronometro 1/100 con tempo diviso. La retroilluminazione rende facile leggere l’ora anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Altre caratteristiche interessanti sono la resistenza all’acqua fino a 30 metri e il vetro minerale ad alta durezza che protegge l’orologio da graffi e danni. A completare il quadro, un cinturino resistente e leggero, realizzato in materiale di grado militare, che assicura comfort e durata.

Insomma, per soli 9,99 euro è un affare da cogliere al volo. Fai un regalo last minute per la festa del Papà o per qualsiasi altra occasione o, semplicemente, anche per te stesso.