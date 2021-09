Questo incisore laser sprigiona la tua creatività: SUPER OFFERTA

E se ti dicessi che la prossima cover dello smartphone la potrai realizzare tu, direttamente a casa, con il tuo nome, il logo della tua squadra del cuore, il simbolo della band preferita o qualsiasi altra immagine che desideri? E che invece di ordinare una cornice personalizzata da regalare sarai in grado di crearla da te, in completa autonomia? Tutto ciò di cui hai bisogno è un incisore. Se sei alla ricerca di un modello che sappia offrire una precisione elevata, velocità nell'esecuzione del lavoro, semplicità di utilizzo e che sia soprattutto affidabile (requisito fondamentale), Ortur Laser Master 2 Pro fa di certo al caso tuo.

Dai vita alle tue idee con Ortur Laser Master 2 Pro

Per chi non hai mai avuto modo di provare un dispositivo di questo tipo, niente paura: l'uso è davvero alla portata di tutti. È possibile impostare il laser per ottenere qualsiasi disegno su legno, cartone, acrilico nero, pelle, acciaio inossidabile, metallo verniciato e persino cibo. Qui sotto una carrellata di esempi.

Ortur Laser Master 2 Pro si compone principalmente di due parti: il modulo laser LU2-4 24V e la scheda madre OLM-MAXUP-V10. Se sei curioso di vedere quali sono le sue potenzialità, non devi far altro che avviare il filmato di seguito, ti mostrerà come è possibile dar vita in breve tempo a una scacchiera personalizzata, con i pezzi incisi e intagliati nel legno.

Come avrai capito, il dispositivo non solo incide, ma è anche in grado di tagliare materiali di diverso tipo quali legno, cartone, acrilico nero, pelle, panni di feltro e fogli di plastica. Svolge entrambi i compiti potendo contare su un livello di precisione assoluta, con una tolleranza pari a soli 0,08 millimetri, circa quattro volte inferiore rispetto agli altri modelli in circolazione. Il risultato è impareggiabile.

Può inoltre interfacciarsi con qualsiasi computer in modo da eseguire agevolmente il caricamento dei file da incidere o tagliare, eseguendo il lavoro con velocità fino a 10.000 millimetri al minuto, grazie all'impiego di un algoritmo ottimizzato. A tal proposito, si ha la possibilità di ricorrere a software come LaserGRBL (del tutto gratuito da scaricare e installare) oppure LightBurn (offerto a pagamento) e di caricare immagini nei formati più comuni (JPG, JPEG, PNG, BMP, SVG). Nel video qui sotto, il semplice processo di installazione e la guida all'utilizzo. Incuriosito? Lo trovi in vendita sullo store Ortuer.net e su AliExpress: qui e qui.

Tra i punti di forza sono da citare un telaio resistente, realizzato in metallo per durare nel tempo. Lo stesso vale per i cavi con rivestimenti di alta qualità, senza dimenticare i tanti sistemi di protezione integrati, tra i quali citiamo un pulsante per lo stop di emergenza e la tecnologia Active Position Protection che interrompe immediatamente ogni operazione se l'apparecchio è inavvertitamente o accidentalmente spostato o capovolto. Garantita inoltre l'assistenza post-vendita, con il rilascio periodico di aggiornamenti firmware che possono aggiungere nuove funzionalità ed eventualmente risolvere i problemi emersi. Ancora, tra le specifiche tecniche, non va scordato il pieno supporto all'incisione in scala di grigio, così da poter dar vita a sfumature realistiche e dettagliate.

Le dimensioni complessive di Ortur Laser Master 2 Pro si attestano a 60x57x14 centimetri (il peso si attesta a 3,8 chilogrammi), mentre l'area di lavoro su cui riporre il materiale è pari a 40×40 centimetri.

Se sei interessato al prodotto, desideri maggiori informazioni o dettagli di natura tecnica, puoi fare riferimento alla scheda presente sul sito ufficiale. Lo stesso vale se hai intenzione di acquistarlo, tenendo conto della possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dalla ricezione. È disponibile al prezzo di 449 dollari (circa 380 euro al cambio), sullo store Ortuer.net del produttore inserendo il codice promozionale ORTURPRO oppure su AliExpress: qui e qui.