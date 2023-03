Oscar 2023: boom di virus e malware, ecco come proteggersi

La notte degli Oscar 2023, che si terrà tra il 12 e 13 marzo, è ormai alle porte.

Per gli appassionati di cinema è un appuntamento imperdibile, capace di offrire una panoramica sui film più attesi dell’anno. Molti cinefili incalliti però, non sono disposti a pagare per andare al cinema o per servizi di streaming legale.

Il download di contenuti cinematografici piratati è illegale ma, anche al di là di questo discorso, molto spesso tali contenuti vengono sfruttati per diffondere malware, sfruttando anche l’assenza di adeguate contromisure.

I film in nomination per i vari premi del suddetto concorso sono già ricercatissimi sul Web. Secondo i ricercatori di ReasonLabs, titoli come:

All Quiet on the Western Front

The Banshees of Inisherin

Avatar: The Way of Water

Top Gun: Maverick

risultano tra i più ricercati sui siti che trattano Torrent.

Oscar 2023 e malware: tramite i download di torrent impennata di infezioni

Proprio sulla smania di mettere le mani sui nuovi film relativi agli Oscar 2023 contano i pirati informatici.

Nella foga di scaricare i tanto ambiti file, infatti, stando a ReasonLabs i cybercriminali riescono a diffondere senza particolari difficoltà trojan, malware, infostealer, spyware, keylogger e tanti altri pericoli.

Malware e agenti malevoli simili sono diffusi sia attraverso file fasulli che sfruttando file “extra“, come quelli che riguardano eventuali sottotitoli.

L’aumento del fenomeno della pirateria, d’altro canto, ha già catturato l’attenzione dei cybercriminali. Non per niente, anche il software contraffatto è uno dei veicoli più diffusi per la diffusione di malware e non solo.

Come evitare pericoli di questo genere?

Ovviamente è doveroso evitare il download di materiale illegale. Oltre a un pizzico di prudenza rispetto qualunque tipo di file scaricato dalla rete, poi, proteggersi con un adeguato antivirus è praticamente d’obbligo.

Strumenti come McAfee Total Protection, anche grazie all’attuale promozione, non solo sono efficaci ma anche alla portata di tutti.

