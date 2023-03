Oscar 2023: dove vederli in TV e in streaming

La notte degli Oscar 2023 è finalmente arrivata: sei pronto a seguirla in diretta, in TV oppure in streaming su NOW? Qui è dove ti spieghiamo le alternative a disposizione per guardare la cerimonia, in scena nella cornice del Dolby Theatre di Los Angeles. La conduzione è stata affidata nuovamente a Jimmy Kimmel, per la terza volta dopo le edizioni del 2017 e del 2018.

Dove vedere gli Oscar 2023: TV e streaming

Partiamo dagli orari, si inizia alle 23:15 di domenica 12 marzo, per poi concludere alle 04:15 di lunedì 13 marzo. È possibile vederla in chiaro, trasmessa dal canale TV8. Chi lo desidera, può inoltre scegliere il già citato streaming su NOW, con lo stesso abbonamento (3 euro il primo mese) che dà accesso a serie TV come The Last of Us, show come Pechino Express e centinaia di film, inclusi alcuni di quelli candidati, a partire da Close e Top Gun: Maverick.

Immaginiamo che non mancheranno sorprese e colpi di scena, anche se l’organizzazione dovrebbe aver pensato a tutto, per evitare che possano ripetersi contatti ravvicinati come quello dello scorso anno che ha visto protagonisti Will Smith a Chris Rock. Insomma, l’attenzione sarà tutta su pellicole, regia, attori e produzione.

Oscar 2023: le nomination

Sono in totale 23 le categorie per le quali saranno assegnati gli Academy Award. La pellicola che ha ricevuto più nomination è Everything Everywhere All at Once, scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, candidato alla corsa per ben 11 statuette. Qui riportiamo quelle in gara per il miglior film.

Avatar: La via dell’acqua (James Cameron);

Gli spiriti dell’isola (Martin McDonagh);

Elvis (Baz Luhrmann);

Everything Everywhere All at Once (Daniel Kwan, Daniel Scheinert);

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Edward Berger);

The Fabelmans (Steven Spielberg);

Tár (Todd Field);

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski);

Triangle of Sadness (Ruben Östlund);

Women Talking: Il diritto di scegliere (Sarah Polley).

