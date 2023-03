Oscar 2023 e film vincitori: riguarda l'evento in streaming

Lo spettacolo della notte degli Oscar ha tenuto incollati al televisore milioni di spettatori in tutto il mondo, ma a causa del fuso orario, molti non hanno potuto seguire l’evento in diretta, andato in scena nella notte italiana: è possibile rivederlo in streaming su NOW, per rivivere le emozioni di una cerimonia che ha visto trionfare la pellicola Everything Everywhere All At Once. Sono state assegnate in totale 23 statuette, quasi un terzo delle quali alla produzione dei Daniels interpretata da Ke Huy Quan.

Riguarda gli Oscar in streaming: i film vincitori

Nella lista dei film vincitori troviamo anche il Pinocchio di Guillermo del Toro e Niente di nuovo sul fronte occidentale, oltre a Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: La via dell’acqua e Top Gun: Maverick. Di seguito l’elenco completo di tutti quelli premiati.

Everything Everywhere All at Once (miglior film, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior regia, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale);

(miglior film, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior regia, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale); Niente di nuovo sul fronte occidentale (miglior film internazionale, miglior colonna sonora, miglior scenografia, miglior fotografia);

(miglior film internazionale, miglior colonna sonora, miglior scenografia, miglior fotografia); Black Panther: Wakanda Forever (miglior attrice non protagonista, migliori costumi);

(miglior attrice non protagonista, migliori costumi); The Whale (miglior attore protagonista, miglior trucco e acconciature);

(miglior attore protagonista, miglior trucco e acconciature); Top Gun: Maverick (miglior sonoro);

(miglior sonoro); Avatar: La via dell’acqua (migliori effetti visivi);

(migliori effetti visivi); Pinocchio di Guillermo del Toro (miglior film d’animazione);

(miglior film d’animazione); Women Talking (miglior sceneggiatura non originale);

(miglior sceneggiatura non originale); An Irish Goodbye (miglior cortometraggio);

(miglior cortometraggio); The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (miglior cortometraggio animato);

(miglior cortometraggio animato); The Elephant Whisperers (miglior cortometraggio documentario);

(miglior cortometraggio documentario); Navalny (miglior documentario);

(miglior documentario); RRR (miglior canzone originale).

La cerimonia è ritrasmessa in forma integrale questa mattina dal canale Sky Cinema Oscar su NOW e lo stesso avverrà questo pomeriggio, dopodiché sarà resa disponibile per lo streaming on demand.

Attivando l’abbonamento alla piattaforma a soli 3 euro per il primo mese si ha accesso anche alla visione di alcune delle pellicole vincitrici o candidate come Top Gun: Maverick, Close, Living The Batman ed Elvis, appena arrivato nel catalogo.

Anche per l’accesso ai contenuti multimediale vale la regola d’oro della cybersecurity applicata a qualsiasi attività online: è bene proteggere sempre dati e privacy. Il miglior modo per farlo è affidarsi a una soluzione efficace e certificata come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto), che a una Virtual Private Network con server in tutto il mondo affianca strumenti dedicati, a partire da un antivirus sempre aggiornato fino a un gestore delle password multipiattaforma. A completare il pacchetto sono uno spazio crittografato sul cloud per il backup e l’assistenza clienti via chat sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.