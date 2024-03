Oscar: guarda i film candidati in streaming con Fire TV

Dal modello più economico Fire TV Stick Lite a quello più evoluto Fire TV Stick 4K Max, passando al Fire TV Cube per chi preferisce un set-top box: tutti i dispositivi della linea Fire TV di Amazon permettono di arrivare pronti all’appuntamento con la notte degli Oscar guardando in streaming i film candidati alla vittoria delle statuette.

I film candidati agli Oscar 2024: guardali in streaming

Grazie al supporto integrato per Alexa e alle applicazioni di piattaforme come Prime Video, Netflix e Disney+, è possibile trovare e avviare la riproduzione delle pellicole semplicemente chiedendolo all’assistente virtuale con un comando vocale come Alexa, riproduci Oppenheimer su Fire TV . Ancora, per l’occasione, l’IA è in grado di rispondere a domande come e Alexa, ti piacciono gli Oscar? o Alexa, quale attore o regista vincerà gli Oscar? e Alexa, mi dici una curiosità sugli Oscar? .

Ecco alcuni dei film candidati nelle varie categorie degli Oscar 2024, disponibili per lo streaming con Fire TV (potrebbe essere necessario un abbonamento aggiuntivo).

Oppenheimer (Prime Video): il film dedicato al fisico passato alla storia per la bomba atomica, con 13 candidature, tra cui miglior film e miglior regia;

(Prime Video): la pellicola dedicata a Barbie interpretata da Margot Robbie candidata con diverse nomination, tra cui miglior film e migliori costumi; Killers of the Flower Moon (Prime Video): il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, che racconta gli omicidi di una tribù di nativi americani Osage negli anni 20, in lizza per diversi premi, tra cui miglior fotografia e miglior regia;

(Netflix): l’opera cinematografica che racconta l’impavida storia d’amore tra il musicista Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, candidata per diversi premi, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura originale; La Società della Neve (Netflix): il commovente film sul disastro aereo del 1972 nelle Ande, in gara nelle categorie miglior film internazionale e miglior trucco e acconciature;

(Disney+ e Apple TV): l’epico thriller d’azione in cui l’umanità è in guerra contro l’intelligenza artificiale, nominato nelle categorie miglior sonoro e migliori effetti speciali; Elemental (Disney+): la storia degli abitanti di fuoco, acqua, aria e terra di Element City, rientra tra i candidati al miglior film d’animazione.

Tra i dispositivi della linea, il nuovo Fire TV Stick 4K Max può contare sulla connettività Wi-Fi 6E per uno streaming sempre perfetto anche a risoluzione 4K Ultra HD e un potente processore octa core per gestire ogni operazioni in modo veloce.