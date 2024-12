Osservatorio AGCOM: utenti italiani in fuga da X

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l’Osservatorio sulle Comunicazioni relativo ai primi nove mesi del 2024. In base alle rilevazioni di fine settembre, gli utenti italiani hanno deciso di abbandonare X. Il numero mensile è crollato pesantemente rispetto allo stesso periodo del 2023. Il social network di Elon Musk è quello che ha registrato il dato più negativo.

X perde oltre 4 milioni di italiani

AGCOM ha rilevato oltre 44 milioni di utenti unici nel mese di settembre 2024 (circa 783.000 in più rispetto a settembre 2023) che hanno trascorso online oltre 71 ore. La classifica dei siti più visitati è guidata da Google (43,4 milioni di utenti). Seguono le piattaforme di Meta (Facebook e Instagram), Amazon e Microsoft.

Considerando solo i social network, al primo posto c’è Facebook con 36,9 milioni di utenti (+0,5% rispetto a settembre 2023). Segue Instagram con 33,8 milioni di utenti (+3,6%). TikTok, LinkedIn, Pinterest e X hanno perso utenti. Il dato più negativo è quello dell’azienda di Elon Musk. A settembre 2023 c’erano 17,8 milioni di utenti. Un anno dopo sono diminuiti a 13,6 milioni, ovvero il 23,6% in meno.

Questo crollo è quasi certamente da addebitare alle scelte del proprietario, tra cui il supporto ai politici di destra (non solo Donald Trump negli Stati Uniti). Ciò ha causato una migrazione verso altre piattaforme, tra cui Threads e Bluesky.

Per quanto riguarda invece la connettività, le linee FTTC rappresentano il 45,9% del totale, mentre quelle FTTH sono il 27,3% con un incremento di 290.000 unità rispetto al trimestre precedente. Le linee in fibra ottica sono circa 5,5 milioni in totale (+27% rispetto a settembre 2023).

Il primo operatore FTTH è sempre TIM (27,3%). Seguono Vodafone (17,2%), Wind Tre (17,1%) e Fastweb (15,4%). Iliad (5,7%) ha superato Sky Italia (5,5%) e ora occupa la quinta posizione.