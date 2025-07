SpaceX spiega cosa ha provocato il down mondiale di Starlink

Nella serata di ieri, il network globale di Starlink è rimasto inaccessibile per circa due ore e mezza: un down che ha messo offline tutti gli utenti del servizio, a livello mondiale. Un portavoce di SpaceX, la società che allestisce e gestisce la costellazione di satelliti in orbita intorno alla Terra, ha spiegato cosa è accaduto. Non si è trattato di un attacco e nemmeno di un sabotaggio, come ipotizzato da qualcuno.

Starlink down per un problema software

Lo stop e l’evolversi della situazione sono ben documentati dal grafico disponibile sulla versione internazionale di Downdetector. I primi problemi si sono manifesti intorno alle 21:00 (ora italiana), per raggiungere il picco delle segnalazioni poco dopo.

Michael Nicolls, VP of Engineering per Starlink all’interno di SpaceX, ha parlato di un guasto dei principali servizi software interni che gestiscono la rete principale . Il riferimento è dunque a un malfunzionamento di natura software, un errore di configurazione non meglio specificato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ha anche dichiarato risolveremo completamente la causa principale di questo problema, assicurandoci che non si ripeta .

Le ipotesi di attacco o sabotaggio, poi smentite, sono state formulate da più parti durante lo stop. Ricordiamo che il servizio è impiegato da forze militare in scenari di guerra, a partire da quello ucraino.

L’impatto sulla connettività nel mondo

NetBlocks, osservatorio che si occupa di monitorare il mondo online, ha documentato che il down di Starlink ha avuto un impatto significativo sulla connettività a livello globale, il cui livello è sceso al 16% rispetto al normale.