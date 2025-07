Starlink è down in tutto il mondo: gli aggiornamenti

Starlink è down in tutto il mondo. La conferma è arrivata direttamente dalla società, attraverso un post su X. Questo il comunicato: Starlink è attualmente in uno stato di interruzione della rete e stiamo implementando attivamente una soluzione. Apprezziamo la vostra pazienza, vi aggiorneremo non appena il problema sarà risolto .

Il down di Starlink del 24 luglio 2025

Come sempre accade in questi casi, è il portale Downdetector a fornire una fotografia piuttosto fedele della situazione e la sua evoluzione del tempo. Decine di migliaia di feedback relativi ai problemi sono arrivati poco prima delle 22:00 (ora italiana).

Sulla questione è intervenuto anche Elon Musk, numero uno di SpaceX, ovviamente attraverso il social network X che controlla, proponendo una soluzione in tempi brevi: Il servizio verrà ripristinato a breve. Ci scusiamo per l’interruzione. SpaceX rimedierà alla causa principale per garantire che il problema non si ripeta .

Non è dato a sapere quale sia la causa del down che sta impedendo a tutti i clienti e utenti di Starlink l’accesso a Internet attraverso la costellazione di satelliti. Pubblicheremo gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

In molti stanno formulando ipotesi in merito a quanto sta provocando l’interruzione del servizio: dalla violazione dell’infrastruttura all’errore di configurazione, fino al sabotaggio. Ricordiamo che il sistema è impiegato in alcune zone di guerra.

Quanto sta accadendo solleva legittime domande sull’affidabilità della soluzione, considerando come l’Italia sia tra i paesi che, in passato, hanno valutato di sceglierlo come strumento per contrastare il digital divide.

Aggiornamento (24 luglio 2025, 23.55)

Prosegue il down di Starlink in tutto il mondo. SpaceX ed Elon Musk non hanno fornito aggiornamenti. Intanto, secondo NetBlocks il problema ha innescato un calo del 16% della connettività complessiva globale, rispetto ai livelli ordinari. Il messaggio di errore mostrato è Il collegamento online sta richiedendo più tempo del previsto .

… in aggiornamento