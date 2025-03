Elon Musk: non spegnerà mai i satelliti Starlink in Ucraina

Elon Musk ha voluto mettere in chiaro una cosa: i terminali Starlink in Ucraina non si spegneranno. Mai. Parola del fondatore di SpaceX, che in un post su X ha ribadito il suo impegno a mantenere attiva la connessione Internet satellitare nel Paese in guerra.

“Per essere estremamente chiari, non importa quanto io possa essere in disaccordo con la politica dell’Ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali“, ha scritto Musk. “Non faremmo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio“.

Exactly!

To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.

I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!

We would never…

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025