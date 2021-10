Otazak iPC45: potenza ed espandibilità desktop, in uno spazio minimo

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, oggi ne abbiamo uno davvero interessante da proporti pronto per il nuovo aggiornamento a Windows 11. Si tratta dell’Otazak iPC 45, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel dalle ottime prestazioni ed un prezzo davvero contenuto. Come sempre, si tratta di un’offerta a tempo su quantità limitate, per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mini PC Otazak iPC45: caratteristiche tecniche

Ad alimentare la macchina ci pensa un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed un SSD M.2 da 128GB, naturalmente espandibile. È proprio l’espandibilità dello spazio di archiviazione il fiore all’occhiello di questo Mini PC. Potrai sostituire l’SSD M.2 SATA in dotazione o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Ancor più interessante però, è lo slot NVMe che ti consente di aggiungere un terzo disco PCIe ad alte prestazioni, così da migliorare sensibilmente anche le performance del sistema. Si tratta di una configurazione pensata soprattutto per l’utilizzo professionale, con flussi di lavoro impegnativi. Tuttavia, si presta egregiamente come sostituto di una soluzione desktop, perfetto per l’ufficio o la casa per chi desidera ridurre al minimo indispensabile l’ingombro. La gestione del pacchetto Office, così come la navigazione ed i contenuti multimediali risultano fluidi e veloci. Aspetto da non sottovalutare, come accennato in apertura, è la compatibilità con il nuovo sistema operativo di casa Microsoft: Windows 11.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB Type-A sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una quinta porta USB Type-C che, insieme alle due uscite HDMI, consente di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni della rete. Presente perfino il lettore di schede microSD che consente un upgrade della memoria rapido e soprattutto economico. Chiudono la dotazione le reti wireless che offrono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0. Insomma, una soluzione decisamente completa e performante ideale per qualsiasi circostanza, dal lavoro all’intrattenimento.

Grazie ad un coupon di ben 30 euro attivabile dalla pagina, l’Otazak iPC45 può essere acquistato su Amazon a soli 229 euro.