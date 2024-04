Ottieni 4 mesi gratuiti e risparmia l'83% sulla VPN CyberGhost

CyberGhost, VPN famosa per la sua affidabilità nel campo della sicurezza digitale, ha recentemente aggiornato una delle sue offerte più competitive. Per un periodo limitato, se sottoscrivi l’abbonamento biennale, otterrai 4 mesi gratuiti. Questa promozione, già vantaggiosa, si arricchisce ulteriormente con lo sconto dell’83% sul prezzo di listino.

4 mesi gratuiti e un SUPER SCONTO con CyberGhost VPN

In passato, CyberGhost aveva stravolto il mercato con uno sconto dell’82% sull’abbonamento biennale, includendo anche 2 mesi gratuiti. Oggi, l’azienda porta la proposta a un nuovo livello: lo sconto sale all’83% e i mesi omaggio raddoppiano. Quindi, con un totale di 28 mesi di servizio, il prezzo mensile scende a soli 2,03€, un risparmio significativo rispetto al costo standard di 11,99€.

La nuova offerta di CyberGhost si distingue nel panorama delle VPN per la sua eccezionale convenienza. L’aumento dello sconto e il raddoppio dei mesi gratuiti rappresentano un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione a lungo termine per la propria sicurezza online.

Optare per CyberGhost significa scegliere un servizio che offre crittografia avanzata, protezione dalla perdita di dati e accesso a contenuti altrimenti inaccessibili. La politica di no-log dell’azienda garantisce che le attività online degli utenti rimangano private e non tracciate.

Inoltre, troverai il supporto multipiattaforma, connessioni veloci, banda larga illimitata e un servizio clienti sempre disponibile. Ciò vuol dire che CyberGhost è senza dubbio la scelta migliore da fare. L’offerta attuale non solo rende questo servizio più accessibile ma stabilisce un nuovo standard di valore per il mercato.

Insomma, aderire a questa promozione di 4 mesi gratuiti potrebbe essere la decisione più saggia per chi tiene alla propria privacy online e desidera esplorare il web senza limitazioni. Fallo subito, però, perché questa promozione è a tempo limitato.