Ottieni 6 mesi gratis di Apple Music con questo "trucco"

Se in questi giorni stai valutando l’iscrizione a un servizio musicale in streaming, così da riempire le giornate estive (e oltre), ti segnaliamo la possibilità di provare gratis per 6 mesi Apple Music, la piattaforma della casa di Cupertino con più di 100 milioni di brani senza pubblicità e funzionalità esclusive come l’audio spaziale e Apple Music Sing, che consente di visualizzare in tempo reale il testo di ogni canzone. Il “trucco”? Acquistare, o aver acquistato da poco, uno di questi prodotti Apple: iPhone, AirPods o HomePod. In alternativa, è compatibile anche una selezione di prodotti del marchio Beats.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per riscattare 6 mesi di Apple Music gratis assicurati per prima cosa di acquistare uno dei seguenti prodotti:

iPhone: vanno bene tutti i modelli

AirPods: AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro, AirPods Max

HomePod: HomePod base, HomePod mini

Beats: Beats Studio Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Powerbeats, Beats Fit Pro, Beats Slo Pro, Powerbeats Pro

L’acquisto di uno dei dispositivi idonei elencati qui sopra è il primo passo per ottenere la prova gratuita della durata di 6 mesi. Il secondo passo prevede il riscatto dell’offerta.

Se hai acquistato un dispositivo audio, connettilo al tuo iPhone o iPad, dopodiché apri l’app Apple Music, accedi con l’ID Apple e tocca Ottieni 6 mesi gratis quando compare il banner dell’offerta. Se invece hai comprato un iPhone, accedi subito con le credenziali del tuo ID Apple, quindi apri l’applicazione Apple Music e attendi che compaia il banner dell’offerta.

Qualora non vedessi il banner comparire, prova a controllare nella sezione Home. In caso negativo, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS (iPhone) o iPadOS (iPad).

Puoi riscattare la tua offerta per Apple Music direttamente su questa pagina.