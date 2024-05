Ottieni 6 mesi gratuiti della tua musica preferita con questo trucchetto

Apple Music è uno tra i servizi di streaming musicale più completi disponibili. Per incentivare nuovi abbonati, Apple ha lanciato una promozione: 6 mesi di Apple Music gratis per chi si abbona utilizzando determinati dispositivi Apple. Questa offerta, oltre a essere allettante, è semplice da riscattare. Vediamo i dettagli di questa imperdibile opportunità.

Come ottenere 6 mesi di Apple Music gratis

Apple Music offre un catalogo vastissimo con oltre 100 milioni di brani disponibili senza pubblicità. Gli utenti possono ascoltare musica online e offline su tutti i loro dispositivi. Con la promozione attuale, Apple consente di esplorare l’ampio catalogo musicale gratuitamente per 6 mesi, a patto di soddisfare alcuni requisiti specifici.

La promozione è disponibile per chi possiede i seguenti dispositivi audio: AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds+ o Beats Studio Pro. Inoltre, qualsiasi iPhone o iPad che supporti l’ultima versione di iOS, acquistato da Apple o da rivenditori autorizzati, è idoneo per l’offerta.

Non è necessario acquistare un nuovo dispositivo per accedere alla promozione: chi già possiede uno o più dispositivi idonei può ugualmente riscattare i 6 mesi gratuiti. Tutto ciò che dovrai fare è aggiornare il tuo iPhone o iPad, connettere il tuo dispositivo audio (se ne hai uno idoneo) e aprire l’app Apple Music. Se non hai un dispositivo audio, ti basta aprire semplicemente l’applicazione per attivarla.

Apple Music rappresenta una delle migliori piattaforme per ascoltare musica in streaming, e questa offerta per ricevere 6 mesi gratuiti è un’opportunità da non perdere. Aggiorna i tuoi dispositivi, collega i tuoi auricolari o altoparlanti e riscatta subito la promozione, il tutto in pochi minuti.