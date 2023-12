Ottieni canone gratuito con Next Under 35 di Crédit Agricole

Next Under 35 di Crédit Agricole è il conto corrente perfetto per te, se hai meno di 35 anni e cerchi un prodotto che non abbia i costi periodici del canone. Il conto Next ha infatti canone zero ed è abbinato ad una carta di debito VISA con cui effettuare i propri acquisti in tutta comodità, insieme a un supporto sempre raggiungibile.

Next Under 35: caratteristiche principali

Oltre al canone gratuito, con Next Under 35 puoi avere una carta di debito VISA senza canone per i primi due anni, oltre alla possibilità di prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM d’Italia e d’europa appartenenti Crédit Agricole senza alcuna commissione.

Carta di debito VISA

La carta di debito VISA fornita con il conto ti consente di spendere sia in modalità contactless, che con i portafogli digitali più diffusi, quali Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay, che ti consentono di pagare nei negozi tramite smartphone o smartwatch, senza la necessità di tirare fuori la carta. Oltre a notifiche istantanee ogni volta che effettui una transazione, sia in entrata che in uscita, puoi regolare i massimali di prelievo e spesa dall’app, nonché sospenderla o riattivarla quando necessario. E se hai necessità di sapere il PIN puoi velocemente visualizzarlo direttamente dal”app.

Sempre raggiungibile

Crédit Agricole è presente con molte filiali sul tutto il territorio nazionale, ma nel caso non ve ne sia una nel vostro territorio nazionale, la banca rimane sempre raggiungibile attraverso chat, email o telefono, sia per contattare un consulente dedicato che un operatore per qualsiasi richiesta, dritta o chiarimento.

Facile da aprire

Aprire Next Under 35 è semplice e veloce: basta visitare la pagina ufficiale, cliccare su “Apri il conto” in alto a destra e seguire i passaggi indicati. In pochi minuti, la richiesta sarà completata e la carta sarà recapitata direttamente a casa, pronta per essere utilizzata per acquisti di qualsiasi tipo.

