Ottieni ora l'85% di sconto sul tuo Cloud a Vita con Internxt

Il tuo Cloud a Vita con Internxt ti sta aspettando! Si tratta di uno spazio di archiviazione che paghi una volta per sempre, senza fastidiosi e costi abbonamenti mensili o annuali. Oggi ottieni l’85% di sconto sul piano che scegli. In base ai giga che scegli hai anche tantissime funzionalità incluse per la tua sicurezza.
Grazie a questa soluzione i tuoi file sono sempre al sicuro, crittografati e inviolabili sia in transito che a riposo. “I tuoi dati sono affari tuoi. Proteggerli è il nostro lavoro“, assicurano gli esperti di Internxt. Il tuo cloud storage crittografa automaticamente i tuoi file utilizzando la crittografia end-to-end e post-quantica. In definitiva, solo tu puoi accedere ai tuoi dati.
Inoltre, il Cloud offerto da Internxt è open source e trasparente. “Siamo orgogliosi di quello che facciamo, quindi il nostro codice è reso pubblico su GitHub e può essere personalmente recensito, verificato e controllato da chiunque“, affermano. “Non abbiamo nulla da nascondere tranne i tuoi dati“. Inoltre, questo servizio è conforme al GDPR e sicuro al 100%.
Cosa offrono i piani Cloud a Vita di Internxt
Internxt offre fino a 3 Piani Cloud a Vita che differiscono per spazio di archiviazione disponibile e funzionalità incluse.
- Scegli Essential a 285 euro, invece di 1000 euro, per ottenere 1TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- VPN crittografata
- Antivirus
- Scegli Premium a 435 euro, invece di 2000 euro, per ottenere 3TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- Invita, condividi e collabora
- Versioning dei file
- VPN crittografata
- Antivirus
- Cleaner
- Scegli Ultimate a 585 euro, invece di 3000 euro, per ottenere 5TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- Invita, condividi e collabora
- Versioning dei file
- VPN crittografata
- Antivirus
- Cleaner
- Foto (prossimamente)
- Supporto CLI e WebDav
- Supporto NAS e Rclone
- Meet
- Mail (prossimamente)