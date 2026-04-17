 Ottieni ora l'85% di sconto sul tuo Cloud a Vita con Internxt
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Ottieni subito l'85% di sconto sul tuo Cloud a Vita con Internxt e smetti di pagare fastidiosi e costosi abbonamenti mensili o annuali.
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Ottieni subito l'85% di sconto sul tuo Cloud a Vita con Internxt e smetti di pagare fastidiosi e costosi abbonamenti mensili o annuali.
Internxt - Canva

Il tuo Cloud a Vita con Internxt ti sta aspettando! Si tratta di uno spazio di archiviazione che paghi una volta per sempre, senza fastidiosi e costi abbonamenti mensili o annuali. Oggi ottieni l’85% di sconto sul piano che scegli. In base ai giga che scegli hai anche tantissime funzionalità incluse per la tua sicurezza.

Scegli il Piano a Vita Internxt

Grazie a questa soluzione i tuoi file sono sempre al sicuro, crittografati e inviolabili sia in transito che a riposo. “I tuoi dati sono affari tuoi. Proteggerli è il nostro lavoro“, assicurano gli esperti di Internxt. Il tuo cloud storage crittografa automaticamente i tuoi file utilizzando la crittografia end-to-end e post-quantica. In definitiva, solo tu puoi accedere ai tuoi dati.

Inoltre, il Cloud offerto da Internxt è open source e trasparente. “Siamo orgogliosi di quello che facciamo, quindi il nostro codice è reso pubblico su GitHub e può essere personalmente recensito, verificato e controllato da chiunque“, affermano. “Non abbiamo nulla da nascondere tranne i tuoi dati“. Inoltre, questo servizio è conforme al GDPR e sicuro al 100%.

Cosa offrono i piani Cloud a Vita di Internxt

Internxt offre fino a 3 Piani Cloud a Vita che differiscono per spazio di archiviazione disponibile e funzionalità incluse.

  • Scegli Essential a 285 euro, invece di 1000 euro, per ottenere 1TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi
    • Crittografia post-quantistica
    • Crittografia a conoscenza zero
    • Autenticazione a due fattori
    • Backup del computer
    • Condivisione file protetta da password
    • VPN crittografata
    • Antivirus
Scegli Essential
  • Scegli Premium a 435 euro, invece di 2000 euro, per ottenere 3TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi
    • Crittografia post-quantistica
    • Crittografia a conoscenza zero
    • Autenticazione a due fattori
    • Backup del computer
    • Condivisione file protetta da password
    • Invita, condividi e collabora
    • Versioning dei file
    • VPN crittografata
    • Antivirus
    • Cleaner
Scegli Premium
  • Scegli Ultimate a 585 euro, invece di 3000 euro, per ottenere 5TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi
    • Crittografia post-quantistica
    • Crittografia a conoscenza zero
    • Autenticazione a due fattori
    • Backup del computer
    • Condivisione file protetta da password
    • Invita, condividi e collabora
    • Versioning dei file
    • VPN crittografata
    • Antivirus
    • Cleaner
    • Foto (prossimamente)
    • Supporto CLI e WebDav
    • Supporto NAS e Rclone
    • Meet
    • Mail (prossimamente)
Scegli Ultimate

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Pubblicato il 17 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 apr 2026
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