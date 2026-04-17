Ottieni ora l'85% di sconto sul tuo Cloud a Vita con Internxt

Il tuo Cloud a Vita con Internxt ti sta aspettando! Si tratta di uno spazio di archiviazione che paghi una volta per sempre, senza fastidiosi e costi abbonamenti mensili o annuali. Oggi ottieni l’85% di sconto sul piano che scegli. In base ai giga che scegli hai anche tantissime funzionalità incluse per la tua sicurezza.

Grazie a questa soluzione i tuoi file sono sempre al sicuro, crittografati e inviolabili sia in transito che a riposo. “I tuoi dati sono affari tuoi. Proteggerli è il nostro lavoro“, assicurano gli esperti di Internxt. Il tuo cloud storage crittografa automaticamente i tuoi file utilizzando la crittografia end-to-end e post-quantica. In definitiva, solo tu puoi accedere ai tuoi dati.

Inoltre, il Cloud offerto da Internxt è open source e trasparente. “Siamo orgogliosi di quello che facciamo, quindi il nostro codice è reso pubblico su GitHub e può essere personalmente recensito, verificato e controllato da chiunque“, affermano. “Non abbiamo nulla da nascondere tranne i tuoi dati“. Inoltre, questo servizio è conforme al GDPR e sicuro al 100%.

Cosa offrono i piani Cloud a Vita di Internxt

Internxt offre fino a 3 Piani Cloud a Vita che differiscono per spazio di archiviazione disponibile e funzionalità incluse.

Scegli Essential a 285 euro , invece di 1000 euro, per ottenere 1TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi Crittografia post-quantistica Crittografia a conoscenza zero Autenticazione a due fattori Backup del computer Condivisione file protetta da password VPN crittografata Antivirus

, invece di 1000 euro, per ottenere di spazio di archiviazione crittografato e inclusi

Scegli Premium a 435 euro , invece di 2000 euro, per ottenere 3TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi Crittografia post-quantistica Crittografia a conoscenza zero Autenticazione a due fattori Backup del computer Condivisione file protetta da password Invita, condividi e collabora Versioning dei file VPN crittografata Antivirus Cleaner

, invece di 2000 euro, per ottenere di spazio di archiviazione crittografato e inclusi

Scegli Ultimate a 585 euro , invece di 3000 euro, per ottenere 5TB di spazio di archiviazione crittografato e inclusi Crittografia post-quantistica Crittografia a conoscenza zero Autenticazione a due fattori Backup del computer Condivisione file protetta da password Invita, condividi e collabora Versioning dei file VPN crittografata Antivirus Cleaner Foto (prossimamente) Supporto CLI e WebDav Supporto NAS e Rclone Meet Mail (prossimamente)

, invece di 3000 euro, per ottenere di spazio di archiviazione crittografato e inclusi