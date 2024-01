Ottieni ora 25€ in regalo con la nuova promo di Hype Premium

Ricevi ora 25€ gratis e apri Hype Premium, il conto corrente abbinato a una carta di debito MasterCard pieno di vantaggi per quanto riguarda acquisti e assicurazioni. Inserisci il codice CIAOHYPER in fase di richiesta per ottenere il bonus e scoprire tutti i vantaggi che ha da offrire.

Hype Premium: un conto corrente completo e vantaggioso

Con Hype Premium ottieni un conto corrente con cui poter effettuare pagamenti senza commissioni in tutto il mondo, avendo alle spalle un’assistenza prioritaria che puoi contattare per qualsiasi evenienza, insieme a dei pacchetti assicurativi. Di seguito le caratteristiche principali del conto:

Carta di debito World Elite Mastercard.

Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo : puoi pagare e prelevare in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi.

: puoi pagare e prelevare in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi. Bonifici istantanei gratuiti : effettua bonifici gratis, illimitati e in tempo reale.

: effettua bonifici gratis, illimitati e in tempo reale. Zero commissioni : paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi.

: paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi. Pacchetto assicurativo : con HYPE Premium sei protetto da qualsiasi imprevisto. Hai la copertura sulla spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo.

: con HYPE Premium sei protetto da qualsiasi imprevisto. Hai la copertura sulla spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo. Assistenza prioritaria : ricevi supporto in qualsiasi giorno della settimana via Whatsapp, email, telefono o chat.

: ricevi supporto in qualsiasi giorno della settimana via Whatsapp, email, telefono o chat. Servizi aggiuntivi: prestiti personali entri 48 ore, cashback, box risparmi e tanto altro.

Ma non finisce qui!

HYPE Premium non è infatti solo una carta, è anche e soprattutto un compagno di viaggio. Oltre alle assicurazioni, puoi viaggiare in tutta comodità avendo accesso a oltre 1100 saloti VIP aeroportuali grazie a Lounge Key.

Per richiederlo, non ti resta che seguire la procedura online, facendo clic su “Registrati a Premium”. Non devi far altro che fornire le informazioni richieste e tenere a portata di mano i documenti di riconoscimento. Alla fine ti verrà chiesta una verifica con la webcam e il conto sarà attivato in pochi istanti. Successivamente, riceverai la carta di debito direttamente a casa.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi