Ottieni una rata del mutuo più bassa con il Conto Arancio di ING

La casa di proprietà è per molti un sogno apparentemente irraggiungibile, ma anche per chi è riuscito ad acquistarla le preoccupazioni non mancano, specialmente tenendo conto degli andamenti non sempre favorevoli dei tassi di interesse. Trovare soluzioni per ridurre il peso della rata del mutuo è quindi una necessità condivisa sia per chi è alla ricerca dell’immobile da acquistare sia per chi vuole richiedere la surroga del mutuo già sottoscritto. Con il Mutuo Arancio di ING ci sono condizioni favorevoli da cogliere al volo.

I vantaggi del Mutuo Arancio di ING

Il Mutuo Arancio è lo strumento di ING per acquistare la propria casa, dove avviare e proseguire il proprio progetto di vita. È un mutuo conveniente, ma anche veloce da richiedere e attivare e che mette a disposizione un esperto con il quale valutare attentamente quanto richiedere e con quali condizioni.

Tra gli aspetti interessanti del Mutuo Arancio di ING c’è innanzitutto la possibilità di richiedere fino al 95% del valore dell’immobile, riducendo l’importo iniziale da prevedere per acquistare la propria casa. Inoltre è disponibile l’opzione Mutuo in Vista, completamente gratuita, che consente di scoprire in anticipo l’importo che si può ottenere così, grazie all’attestato di predelibera reddituale, da consultare i vari annunci e avere un documento con il quale confermare le proprie capacità di poter acquistare quell’immobile.

È possibile accedere ai vantaggi del Mutuo Arancio di ING anche trasferendo il mutuo sottoscritto presso un altro istituto. Inoltre se l’immobile associato al mutuo per il quale si chiede la surroga è in classe B, A o superiore si ottiene uno sconto sul tasso applicato. Le rate del mutuo possono inoltre essere scontate dello 0,20% se le si addebitano sul Conto Corrente Arancio prevedendovi l’accredito dello stipendio o della pensione.

Richiedi Mutuo Arancio per l’acquisto della prima o della seconda casa, per la surroga, per un rifinanziamento o per eseguire interventi di ristrutturazione e approfitta di tutti i vantaggi.