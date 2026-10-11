Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro

Se vuoi ottenere uno smartphone dalle grandi prestazioni, con fotocamera versatile e batteria capiente, approfitta di questa promozione che ti stiamo segnando. Vai velocemente su eBay e potrai acquistare il Motorola Edge 70 Pro a 524,60 euro, invece che 799 euro, inserendo il codice promozionale OCT26 al momento del pagamento.

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Motorola Edge 70 Pro: a questo prezzo è imperdibile

Il Motorola Edge 70 Pro offre prestazioni elevate, uno scomparto fotografico versatile e soprattutto una generosissima batteria. A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 8500 Extreme sostenuto da ben 12 GB di RAM che offrono quindi una grande velocità anche durante il multitasking e il gaming. Il sistema operativo è Android 16 e la memoria da 512 GB ti consente di installare app e tenere foto e video senza nessun problema.

Gode di un ottimo display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate da 144 Hz, un peso di 190 grammi, uno spessore di 7,3 mm e la certificazione di grado IP68/IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. È dotato di un sensore posteriore principale Sony LYTIA 710 da 50 MP con ultra grandangolare e macro da 50 MP e fotocamera anteriore sempre da 50 MP per ottimi scatti. Degna di nota anche la batteria che con la sua capacità da 6500 mAh arriva tranquillamente fino a sera con almeno il 30% dell’autonomia e gode di una ricarica rapidissima da 90 W.

Per quello che lo paghi oggi è davvero una delle migliori occasioni nella categoria. Quindi vai all’istante su eBay e aggiungi al tuo carrello il Motorola Edge 70 Pro a 524,60 euro, invece che 799 euro, inserendo il codice promozionale OCT26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.