 Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro
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Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro

Il Motorola Edge 70 Pro, nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è su eBay a un prezzo imbattibile.
Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro
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Il Motorola Edge 70 Pro, nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è su eBay a un prezzo imbattibile.
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Se vuoi ottenere uno smartphone dalle grandi prestazioni, con fotocamera versatile e batteria capiente, approfitta di questa promozione che ti stiamo segnando. Vai velocemente su eBay e potrai acquistare il Motorola Edge 70 Pro a 524,60 euro, invece che 799 euro, inserendo il codice promozionale OCT26 al momento del pagamento.

Il prezzo di partenza che ti abbiamo segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Motorola. Oggi dunque potrai risparmiare la bellezza di oltre 274 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate da 184 euro circa a interessi zero con Klarna.

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Motorola Edge 70 Pro: a questo prezzo è imperdibile

Il Motorola Edge 70 Pro offre prestazioni elevate, uno scomparto fotografico versatile e soprattutto una generosissima batteria. A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 8500 Extreme sostenuto da ben 12 GB di RAM che offrono quindi una grande velocità anche durante il multitasking e il gaming. Il sistema operativo è Android 16 e la memoria da 512 GB ti consente di installare app e tenere foto e video senza nessun problema.

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Gode di un ottimo display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate da 144 Hz, un peso di 190 grammi, uno spessore di 7,3 mm e la certificazione di grado IP68/IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. È dotato di un sensore posteriore principale Sony LYTIA 710 da 50 MP con ultra grandangolare e macro da 50 MP e fotocamera anteriore sempre da 50 MP per ottimi scatti. Degna di nota anche la batteria che con la sua capacità da 6500 mAh arriva tranquillamente fino a sera con almeno il 30% dell’autonomia e gode di una ricarica rapidissima da 90 W.

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Per quello che lo paghi oggi è davvero una delle migliori occasioni nella categoria. Quindi vai all’istante su eBay e aggiungi al tuo carrello il Motorola Edge 70 Pro a 524,60 euro, invece che 799 euro, inserendo il codice promozionale OCT26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.

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Pubblicato il 11 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
11 ott 2026
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