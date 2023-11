Ottimizza e proteggi il tuo PC con PC Cleaner

PC Cleaner è uno strumento di ottimizzazione progettato per migliorare le prestazioni dei computer con sistema operativo Windows. La versione più recente, PC Cleaner V9, è compatibile con Windows 7, 8, 10 e 11 e offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate per mantenere i computer funzionanti a livelli ottimali.

Una delle principali funzionalità di PC Cleaner è la rimozione automaticamente i file indesiderati. Questo non solo libera spazio sul disco, ma accelera anche il caricamento e migliora la stabilità generale del sistema. Il software è progettato per affrontare problemi comuni che causano il rallentamento dei PC e laptop Windows nel tempo, come l’accumulo di file temporanei e dati residui lasciati da software disinstallati in precedenza​​​​.

Il programma rimuove accuratamente i file temporanei e i cookie Internet che vengono utilizzati dai siti web per tracciare le attività online. Questa funzione elimina file di tracciamento invasivi e spesso nascosti, proteggendo la privacy degli utenti da potenziali minacce online​​.

Nuova Area Privacy

Una novità di PC Cleaner è l’introduzione dell’Area privacy, che protegge i file più sensibili attraverso la crittografia. I file crittografati possono essere aperti solo nell’Area privacy e utilizzando una password specifica, assicurando così un ulteriore livello di sicurezza per i dati più importanti​​.

Altre caratteristiche includono la capacità di accelerare l’avvio del sistema eliminando programmi non necessari, identificare e riparare automaticamente i problemi di Windows, liberare spazio su disco eliminando file spazzatura, pulire i file riservati, e rimuovere elementi non validi o inutili nel registro di Windows​​​​​​​​​​.

PC Cleaner include anche una configurazione guidata personalizzabile, che permette agli utenti di adattare le impostazioni di analisi, pulizia e notifiche secondo le proprie esigenze. Ciò garantisce che il software operi in modo efficiente e conforme alle preferenze specifiche dell’utente​.

Per conoscere l’offerta completa di PC Cleaner clicca qui.

