Ottimizza il tuo PC con questo software semplicissimo

Per ottimizzare il funzionamento del PC Windows o del Mac è fondamentale ricorre agli strumenti giusti, soprattutto quando le proprie conoscenze informatiche non sono al top e orientarsi tra le varie impostazioni disponibili nel sistema rischia di diventare troppo complicato. In questi casi, è necessario ricorrere a uno strumento in grado di ottimizzare in automatico le prestazioni.

Il software giusto da scegliere è CCleaner Professional Plus, disponibile a partire da 24,95 euro per un anno. Per accedere all’offerta in corso basta visitare il sito ufficiale di CCleaner e seguire la procedura di attivazione, scegliendo tra le tre opzioni disponibili. C’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

CCleaner Professional Plus: la scelta giusta per ottimizzare il PC

Con CCleaner Professional Plus è possibile accedere a un tool completo, con vari strumenti utili per ottimizzare le prestazioni del PC Windows o del Mac. Le opzioni disponibili per iniziare a utilizzare il servizio sono tre:

CCleaner Professional con un costo di 24,95 euro per un anno invece di 29,95 euro; il servizio è attivabile solo su 1 PC

con un costo di invece di 29,95 euro; il servizio è attivabile solo su 1 PC CCleaner Professional Plus con un costo di 34,95 euro per un anno invece di 49,95 euro; il servizio è attivabile su 3 dispositivi tra Windows, Mac e Android

con un costo di invece di 49,95 euro; il servizio è attivabile su 3 dispositivi tra Windows, Mac e Android CCleaner Professional Plus con un costo di 59,95 euro per due anni (29,97 euro all’anno) invece di 99,95 euro con un risparmio complessivo pari a 40 euro

Il tool di CCleaner opera su più livelli, intervenendo su vari aspetti del sistema, per ottimizzarne le prestazioni, e mettendo a disposizione degli utenti vari strumenti per una gestione completa del dispositivo. Per accedere subito all’offerta desiderata basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione è immediata e il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per tutti i dettagli è possibile scegliere il link qui di sotto.