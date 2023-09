Ottimizza il PC con questa soluzione SPETTACOLARE

Mantenere il proprio computer in buona salute non è facile. Ecco perché esistono soluzioni automatizzate che ti permettono di ottenere ottimi risultati senza dover fare nulla. Ottimizza il PC con Avast Cleanup Premium, oggi in offerta speciale! Si tratta di un’applicazione multidispositivo in grado di far tornare il tuo dispositivo come nuovo.

Interessante è la versione per 10 dispositivi che ti permette di installarla non solo su Windows, ma anche su Mac e Android. Se però hai necessità di ottimizzare solo il tuo notebook o desktop puoi sempre acquistare la versione per 1 PC. Ma cosa ha di così speciale questa suite ricca di funzionalità che metteranno a nuovo i tuoi device?

Primo, pulisce gli elementi inutili per avere più spazio di archiviazione. Secondo, ottieni più velocità dal tuo PC. Terzo, imposta la manutenzione automatica. Quindi hai tutto l’occorrente per avere super efficienza dalla tua macchina senza dover muovere un dito. Provalo gratis per 30 giorni, non è richiesta la tua carta di credito per attivare il periodo di prova.

Ottimizza il PC con Avast Cleanup Premium

Avast Cleanup Premium è la soluzione seria e sicura che ottimizza il tuo PC ogni giorno. Basta programmare la manutenzione automatica e tu non devi più pensare a nulla. Attivandola sul tuo dispositivo ottieni il kit di strumenti più completo per l’ottimizzazione. Hai tutto incluso per migliorare e rendere come nuovo il tuo PC:

Modalità Sospensione : mette in stato di sospensione le applicazioni che impegnano una quantità eccessiva di risorse, così ripristini le prestazioni originali del computer;

: mette in stato di sospensione le applicazioni che impegnano una quantità eccessiva di risorse, così ripristini le prestazioni originali del computer; Pulizia Collegamenti : rimuove i collegamenti obsoleti dal desktop e dagli elenchi delle cronologie di Windows e altre applicazioni;

: rimuove i collegamenti obsoleti dal desktop e dagli elenchi delle cronologie di Windows e altre applicazioni; Manutenzione Automatica : pulisce e ottimizza regolarmente e autonomamente il PC al tuo posto;

: pulisce e ottimizza regolarmente e autonomamente il PC al tuo posto; Disk Cleaner: rimuove in modo sicuro i file residui lasciati da Windows e da oltre 200 programmi per computer.

