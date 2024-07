Ottimizza le prestazioni del tuo PC lento con questo tool

Sei alle prese con un PC lento? Il computer che hai utilizzato per anni non ti sembra più in grado di offrire le stesse prestazioni di un tempo? Non c’è bisogno di cambiarlo: risparmia, approfittando della promozione in corso e ottimizzandolo con CCleaner, una suite di strumenti che agisce in modo mirato, per risolvere i problemi rilevati e per dargli nuova vita.

CCleaner per l’ottimizzazione del PC: come funziona

Grazie al Driver Updater previene ed elimina conflitti hardware e software, oltre agli arresti anomali, mantenendo i driver sempre aggiornati e senza obbligarti a farlo manualmente. C’è poi PC Health Check, che analizza il sistema e consiglia soluzioni rapide da applicare. A questo si aggiungono una protezione della privacy avanzata, una efficace pulizia pianificata per sbarazzarsi dei file che occupano spazio inutilmente e un servizio di assistenza a cui rivolgere qualsiasi domanda in caso di necessità. Per altre informazioni, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

L’utilizzo è semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha competenze particolari, poiché si occupa di ogni cosa in autonomia e senza nemmeno richiedere un intervento diretto. Agisce da solo, in background, devi solo avviarlo e premere un tasto. Grazie alla promozione di CCleaner disponibile in questo momento, puoi risparmiare 15 euro sull’abbonamento annuale alla formula Professional Plus, quella configurabile su un massimo di tre dispositivi e con software dedicato al recupero dei file eliminati incluso.

La soluzione è sviluppata e proposta da Gen Digital, realtà che propone anche altri strumenti di ottimizzazione. Con oltre 2,5 miliardi di download già registrati in tutto il mondo, il supporto a più di 60 lingue e 35 milioni di GB liberati mediamente ogni mese, può essere definita un must have per chi è alle prese con un PC lento. Visita il sito ufficiale per saperne di più.