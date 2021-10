Ottimo hosting Wordpress a metà prezzo su Keliweb

Segnaliamo una nuova offerta per un hosting di alta qualità che scende a dei prezzi davvero concorrenziali. Si tratta di WordPress Play di Keliweb, provider di cui abbiamo parlato anche in passato per offerte e affidabilità. Piattaforma testata che propone soluzioni affidabili per quanto riguarda domini, hosting, email, server e soluzioni aziendali.

Soffermiamoci sull'offerta che propone un prezzo con sconto del 50% in ottica hosting wordpress, perchè a fronte delle prestazioni offerte rappresenta una delle migliori disponibili al momento. Si parla di 39,50€ + IVA all'anno al posto di 79€ per un hosting che comprende anche un dominio gratis se si vuole avviare una nuova attività online o un sito dedicato.

Offerte su diversi piani hosting WordPress

Parliamo di quello principale che si chiama WordPress Play, che comprende un dominio gratis come anticipato, CPU con 3 vCore, 50 GB di spazio su SSD, 4 GB di RAM dedicata e tool dedicati per la migrazione. Completano l'offerta anche 50 database MySQL, 50 email, certificato SSL e HTTP/2 e funzionalità Backup Plus.

Ci sono anche altre caratteristiche incluse, dunque vi consigliamo di dare un'occhiata. Analizziamo ora le potenzialità. Il prezzo è ottimo, normalmente qualcosa con queste caratteristiche, dominio a parte, si trova a prezzi più elevati. Il piano si adatta ad ogni esigenza e offre ottime prestazioni non solo per l'hardware dedicato, ma anche per lo spazio disponibile su SSD piuttosto consistente per un sito.

La velocità è oggi fondamentale e fattore di ranking sul web, e per questo motivo molti siti, forse la maggioranza, sono ormai memorizzati su SSD per avere velocità di accesso molto più rapido rispetto agli hard disk standard. Che sia un blog, un sito di informazione, o un ecommerce, la presenza di una caratteristica di questo tipo è fondamentale.

Per questo motivo normalmente viene proposta come upgrade a pagamento, mentre qui il piano comprende anche molto spazio. Assolutamente da valutare.