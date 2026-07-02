L'ottimo smartwatch HUAWEI WATCH GT 6 da 46mm a 70€ in meno

Stai pensando di acquistare uno smartwatch elegante e con tante funzionalità che ti permettono di tenerti in forma e di gestire le tue attività sportive? Allora dai un’occhiata a questa ottima promozione che trovi su Amazon. Ora puoi mettere nel tuo carrello il HUAWEI WATCH GT 6 da 46 mm a 179 euro, invece che 249 euro.

Con lo sconto del 28% oggi puoi risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale e potrai portarti a casa uno smartwatch davvero molto interessante. Inoltre puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

HUAWEI WATCH GT 6 da 46 mm è super

Il HUAWEI WATCH GT 6 è uno smartwatch davvero molto interessante sia per il suo design che per le tante funzioni che offre. Gode di un bellissimo e luminoso display AMOLED da 1,47 pollici con luminosità fino a 3000 nit per essere perfettamente visibile anche alla luce del sole e una cinturino in morbido silicone. Inoltre è dotato di una cassa in titanio di grado aerospaziale da 46 mm.

Potrai indossarlo fino a 21 giorni con una ricarica completa e 12 giorni di uso tipico, per cui ti dimenticherai di ricaricarlo. Ha il GPS integrato estremamente preciso e garantisce il monitoraggio della frequenza cardiaca costante. Potrai sfruttare le oltre 100 modalità sportive con esercizi outdoor e indoor e puoi rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch una volta che è collegato allo smartphone. Potrai collegarlo in modalità Bluetooth in modo semplice e avvalerti così anche dell’applicazione scaricabile gratuitamente per gestire tutte le funzionalità al meglio.

Un vero portento che oggi pagherai molto meno del suo prezzo. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 6 da 46 mm a 179 euro, invece che 249 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.