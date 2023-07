Outlander: guarda la stagione 7 in streaming

Finalmente, dopo una lunga attesa durata oltre un anno dalla distribuzione dell’ultimo episodio, la stagione 7 di Outlander è arrivata in Italia: al debutto oggi, puoi iniziare subito a vederla in streaming su NOW. È una delle serie più apprezzate e seguite dell’ultimo decennio, uscita in origine nel 2014 e ancora in produzione, amata dal pubblico e acclamata dalla critica, già premiata con diversi riconoscimenti a livello internazionale.

La stagione 7 di Outlander è in streaming su NOW

Un dramma in costume ideato dallo sceneggiatore Ronald Dowl Moore (già al lavoro in passato sull’universo fantascientifico di Star Trek) e tratto dai romanzi omonimi della scrittrice Diana Gabaldon, racconta le avventure di Claire Randall, un’infermiera della seconda guerra mondiale che, misteriosamente, dopo la fine del conflitto, dal 1945 si trova protagonista di un viaggio indietro nel tempo che la catapulta nella Scozia del 1743. Senza anticipare altro per non rovinare la sorpresa, proponiamo di seguito una breve sinossi e il trailer condiviso dalla piattaforma.

Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, la serie segue la storia di un’infermiera che dall’Inghilterra del 1945 si trova misteriosamente catapultata nella Scozia del 1743. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

I titoli in italiano dei due primi episodi della stagione 7 di Outlander sono Una vita perduta e Il posto più felice sulla Terra. I prossimi saranno resi disponibili sulla piattaforma, a due a due, ogni mercoledì. Fanno parte del cast di attori Caitríona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, Mark Lewis Jones, Chris Larkin, Caitlin O’Ryan, David Berry e Charles Vandervaart.

Oggi è disponibile un’offerta speciale che permette di attivare i pass Cinema ed Entertainment di NOW al prezzo di soli 3 euro, insieme, per il primo mese. Sono inclusi nella sottoscrizione centinaia di film (anche le nuove uscite) e decine di serie TV, senza dimenticare gli show più seguiti del palinsesto Sky.

