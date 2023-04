Outlook: 15 GB di spazio, ma solo 5 GB per gli allegati

A partire dal 1 febbraio, gli allegati di Outlook.com “consumano” lo spazio disponibile su OneDrive. Diversi utenti della versione gratuita del servizio di storage hanno presto notato che non possono più inviare e ricevere email, in quanto i 5 GB non sono sufficienti. Ci sono due soluzioni: eliminare le email o sottoscrivere l’abbonamento a Microsoft 365.

Attenzione agli allegati più grandi

Come detto, la sgradita novità è stata introdotta il 1 febbraio 2023. Outlook.com offre 15 GB di storage gratuito. In precedenza, questo spazio veniva utilizzato anche per gli allegati. Ora gli allegati vanno ad intaccare lo spazio gratuito di OneDrive (5 GB).

La confusione nasce dal fatto che nelle impostazioni di Outlook.com, sotto la voce Generale > Spazio di archiviazione , è scritto:

Questo account include 15 GB di spazio di archiviazione gratuito per la posta elettronica, che include allegati e messaggi in tutte le cartelle.

Come sottolineano alcuni utenti sembra che gli allegati vengano duplicati, quindi consumano sia lo spazio di Outlook.com che quello di OneDrive. Quando l’utente effettua l’accesso al servizio viene mostrato il suggerimento “Elimina i messaggi di posta elettronica per liberare spazio“.

Quest’ultima è infatti l’unica soluzione per poter inviare e ricevere email, sfruttando la versione gratuita del servizio. L’alternativa è sottoscrivere l’abbonamento ai piani Microsoft 365 Basic (100 GB di spazio su OneDrive), Personal (1 TB di spazio) o Family (1 TB di spazio a persona). I prezzi sono 20 euro/anno o 2 euro/mese, 69 euro/anno o 7 euro/mese e 99 euro/anno o 10 euro/mese (sconto 16% su Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.