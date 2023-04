Microsoft Outlook per Windows ora supporta Gmail

A quasi un mese dall’arrivo di un’importante novità per Outlook su Android e iOS, ovvero l’utilizzo dell’app per effettuare l’autenticazione a più fattori, Microsoft ha finalmente introdotto il supporto per gli account Gmail nel nuovo Outlook per Windows. Il supporto ai servizi mail di terze parti è stato svelato ancora lo scorso anno, in occasione del lancio in anteprima per Office Insider, e Gmail è il primo a godere di questo trattamento tramite l’ultima build Preview di Outlook.

Outlook ora supporta Gmail

L’introduzione di Gmail nel nuovo Outlook per Windows consente agli utenti di utilizzare anche Google Calendar e Contatti, cosicché l’esperienza d’uso tra account della Grande G e della Grande M risulti sensibilmente migliorata. Secondo Microsoft questa era una delle richieste più popolari tra gli utenti di lunga data e, per questa ragione, è giunto il momento di implementarla definitivamente.

Fermo restando che il nuovo Outlook per Windows è ancora in anteprima e disponibile esclusivamente per gli utenti di Office Insider (con almeno Windows 10 versione 1809 – Build 17763), si tratta di un primo passo verso l’integrazione anche di Yahoo e iCloud connettendo la casella di posta tramite IMAP.

Ma come funziona? Come spiegato dall’azienda di Redmond, coloro che hanno accesso al programma Insider potranno vedere l’interruttore “Prova il nuovo Outlook” nell’app ufficiale per Windows o nelle app Posta e Calendario offerte su Windows. Cliccandolo, l’app mostrerà un messaggio pop-up come quello presente nell’immagine soprastante.

Margie Clinton, Group Product Manager del team di Outlook, ha affermato che oggi inizierà la distribuzione preview su dispositivi Windows 10 e Windows 11 supportati, mentre il debutto della versione stabile dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi in seguito a una prima fase di test.