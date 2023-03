Outlook per Android e iOS si potrà usare per l'autenticazione

A stretto giro, l’app Outlook per device mobile Android e per iOS sarà in grado di funzionare non solo come client per la posta elettronica come per sua natura, ma anche come applicazione per l’autenticazione a più fattori (MFA). È esattamente questo quanto si apprende dalla consultazione di una nuova voce aggiunta alla roadmap di Microsoft 365.

Outlook per Android e iOS diventa anche un’app di autenticazione

La nuova funzione, denominata Authenticator Lite, consentirà quindi agli utenti di accedere ai loro account senza dover scaricare e adoperare un’altra app per l’autenticazione a più fattori.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, l’autenticazione a più fattori è una funzione di sicurezza essenziale che aiuta gli utenti a proteggere la propria identità online aggiungendo un ulteriore livello di protezione. Vengono richieste due o più forme di autenticazione prima di permettere l’accesso a un determinato account, ad esempio una password monosuo, delle chiavi di sicurezza fisiche e dei codici appositi forniti a mezzo SMS.

Microsoft dispone già di un’app utile allo scopo per Android e iOS, ovvero Authenticator, e si può scaricare gratuitamente dalla relativa sezione del Play Store e da quella sull’App Store, ma con la novità in dirittura d’arrivo molti utenti saranno in grado di rafforzare il grado di sicurezza dei propri account senza dover necessariamente installare altre app oltre ad Outlook. Chi già utilizza il famoso client sul proprio device mobile ne trarrà insomma notevole giovamento.

Da notare che nella roadmap come periodo di implementazione per la nuova funzione viene segnalato marzo 2023, per cui non dovrebbe volerci ancora molto per poterne usufruire, pur non essendo ad oggi ancora disponibile.