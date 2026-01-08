Outlook Classico, bug impedisce la lettura delle email crittografate

Da anni Microsoft spinge il “nuovo” Outlook come il futuro della posta elettronica aziendale, ma la maggior parte degli utenti lo snobba, e l’azienda lo sa, visto che continua ad aggiungere funzioni alla versione classica. Ora però chi usa Outlook Classico deve fare i conti con un bug fastidioso che rende impossibile aprire le email crittografate.

Il problema colpisce chi ha aggiornato alla versione 2511 del Canale Corrente (Build 19426.20218). Se qualcuno invia un’email con l’opzione “Solo crittografia”, non si può aprire. Compare un messaggio criptico che dice: “Non è possibile visualizzare questo messaggio con autorizzazioni limitate nel riquadro di lettura finché non vengono verificate le credenziali. Aprire l’elemento per leggerne il contenuto e verificare le credenziali.”

Sembrerebbe un avviso risolvibile. Basta cliccare, aprire l’email, verificare le credenziali, e via. Invece no. Quando si prova ad aprire il messaggio, ci si ritrova davanti solo un allegato chiamato message_v2.rpmsg e nessuna possibilità di visualizzare il contenuto. La crittografia funziona talmente bene che nemmeno il destinatario legittimo può leggere l’email…

Le soluzioni tampone in attesa della patch definitiva

Microsoft ha confermato il problema e dice che il team di sviluppo sta indagando attivamente. Nel frattempo, ha suggerito due soluzioni temporanee. La prima soluzione consiste nel cambiare il metodo di crittografia. Microsoft sconsiglia di crittografare le email tramite il percorso File > Crittografia. Invece, sarebbe meglio andare su Opzioni > Crittografa e scegliere “Crittografa” o “Non inoltrare”. Queste configurazioni, apparentemente, si comportano in modo diverso e sono immuni al bug.

La seconda soluzione è tornare indietro nel tempo. È possibile fare il rollback alla versione precedente e rinviare l’email. Per farlo si deve aprire il Prompt dei Comandi come amministratore ed eseguire questo incantesimo magico: “%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe” /update user updatetoversion=16.0.19426.20186

Il nuovo Outlook non convince, ma il vecchio non scherza

La situazione è tragicomica. Microsoft vuole che tutti migrino al nuovo Outlook, che teoricamente è più moderno, più veloce, più integrato con l’ecosistema cloud. Ma il nuovo Outlook è talmente poco amato che l’azienda continua a investire nel vecchio, aggiungendo funzioni come la programmazione di riunioni tramite Copilot Chat nel pannello laterale.

Gli utenti sono bloccati in mezzo. Quelli che restano su Outlook Classico devono sopportare bug come questo. Quelli che provano il nuovo Outlook si trovano di fronte a un’esperienza utente che molti descrivono come incompleta nella migliore delle ipotesi.

Microsoft non ha fornito una tempistica precisa per la risoluzione definitiva, ma considerando che il bug colpisce una funzionalità fondamentale, è lecito aspettarsi una patch correttiva relativamente rapida.