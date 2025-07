Outlook down: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

I feedback sono stati inviati al portale Downdetector già dall’inizio della mattinata: Outlook è down o comunque presenta gravi problemi per molti utenti. Le prime segnalazioni sono giunte già intorno alle ore 8, poi un crescendo continuo vino al picco registrato intorno alle 12.

Il down di Outlook del 10 luglio 2025

La conferma della situazione arriva anche dalla dashboard ufficiale di Microsoft: Gli utenti potrebbero non essere in grado di accedere alla propria casella di posta utilizzando alcun metodo di connessione . Di fatto, risulta impossibile effettuare il login così come consultare le email, inviarle e riceverne di nuove.

La software house ha fornito dettagli anche sui metodi di autenticazione per i quali si stanno verificando problemi: sito Outlook.com, applicazione mobile di Outlook e client desktop di Outlook. In altre parole: tutti.

I tecnici sono al lavoro per risolvere il tutto e ripristinare l’accesso al servizio nel minor tempo possibile.

Abbiamo identificato un problema con la correzione. Stiamo applicando modifiche alla configurazione, riavviando i componenti interessati e sono in corso ulteriori convalide per confermare che i componenti di autenticazione siano configurati correttamente.

Un prossimo aggiornamento ufficiale sarà fornito intorno alle ore 16. Tutte le altre applicazioni della suite M365 sembrano funzionare correttamente, inclusa la piattaforma cloud di OneDrive e Teams per la comunicazione. Non sappiamo se quanto accaduto sia in qualche modo da imputare all’infrastruttura Azure.

Intanto, come sempre accade in questi casi, l’hashtag #outlookdown sta raccogliendo post e segnalazioni sulle bacheche dei social network.

Aggiornamento (10 luglio 2025, 14.31)

Situazione invariata, la dashboard di Microsoft continua a mostrare il problema di Outlook e a segnalarlo come ancora non risolto.

Aggiornamento (10 luglio 2025, 15.30)

Purtroppo, anziché diminuire i feedback inviati a Downdetector sono tornati ad aumentare. È il chiaro sintomo di una situazione ancora non risolta.

… in aggiornamento