OVHcloud, domini a scadenza pluriannuale: perché conviene

Quando si fanno investimenti di lungo periodo, significa che si ha una visione; quando si fanno investimenti di breve periodo, significa che si ha un’emergenza e la necessità di risparmiare sul budget di startup. Ci sono poi casi differenti nei quali la visione di lungo periodo e le esigenze di budget si sposano facilmente, creando le premesse per una decisione facile e proficua. Una situazione simile viene a crearsi in particolare se un provider affidabile come OVHcloud mette in piedi un’offerta dedicata alle registrazioni pluriennali per l’accaparramento a basso costo di domini .eu ed uno sconto sulla durata dei .com.

Più anni son meglio di uno

Un nome a dominio, del resto, per definizione non può essere qualcosa che possa essere concepito esclusivamente su una traiettoria di breve durata: è il presidio primo di un “luogo” immateriale nel quale identificarsi e presso il quale farsi trovare. Il dominio, inoltre, è l’etichetta sulla quale occorre investire per costruirci su del valore, motivo per il quale la breve durata ha ancora minor significato.

L’offerta OVHcloud sposa pertanto questi principi mettendo a disposizione scontistiche speciali sui domini pluriannuali ed interpretando così nel migliore dei modi quella che è inevitabilmente, per sua natura, una esigenza che non si può immaginare isolata al breve periodo.

Perché scegliere un dominio .com

L’era delle dotcom non è mai terminata, anzi: i domini .com sono e restano la base fondante del Web e, sebbene oggi sia sempre più difficile trovare il dominio che possa fare al caso proprio, identificare un valido .com significa accaparrarsi un presidio di caratura internazionale facile da memorizzare ed inevitabilmente significativo.

Scegliere un .com significa identificare la propria presenza sul Web utilizzando la via maestra dei domini, occupando un nome sul quale costruire ancora una volta progetti di lungo periodo. Le opzioni messe a disposizione da OVHcloud sono varie e tali per cui anche sui .com è disponibile una scontistica “multi-year” dedicata: è sufficiente utilizzare in tal caso l’apposito coupon (entro il 4 dicembre):

codice MULTI3IT : 3% di sconto con almeno 3 anni di impegno per il .com

: 3% di sconto con almeno 3 anni di impegno per il .com codice MULTI5IT : 5% di sconto con almeno 5 anni di impegno per il .com

: 5% di sconto con almeno 5 anni di impegno per il .com codice MULTI10IT: 10% di sconto con 10 anni di impegno per il .com

Utilizzare il coupon è molto facile. Occorre anzitutto registrarsi sul sito OVHcloud e quindi scegliere il proprio dominio. Una volta selezionato, lo si mette nel carrello e si prosegue nella configurazione dell’acquisto. Prima di procedere al pagamento ci si trova di fronte una schermata simile, sulla quale occorre badare di impostare la durata pluriennale desiderata (nel nostro caso 10 anni per massimizzare lo sconto disponibile):

A questo punto non resta che inserire il codice corrispondente allo sconto previsto per la durata selezionata (nel nostro caso “MULTI10IT” poiché afferente ad una durata decennale):

Lo sconto verrà così automaticamente applicato e si potrà procedere alla chiusura dell’operazione.

Una registrazione pluriennale di un .com significa assicurarsi oggi un bene il cui valore marginale (nonché il prezzo correlato) è destinato a crescere. In parallelo alla scontistica, insomma, ci si mette in tasca una forza centrifuga che allontana l’aumento dei prezzi e tiene a bada l’investimento per una parentesi di tempo che può arrivare addirittura ad un decennio.

Ogni anno ulteriore di impegno implica un punto percentuale in più di sconto complessivo: una buona ragione ulteriore per fare ciò che più è logico fare con un nome a dominio, ossia effettuare registrazioni di lunga gittata senza doversi confrontare ripetutamente con le insidie della scadenza annuale.

Perché scegliere un dominio .eu

Grazie all’offerta OVHcloud che prende il via con il mese di ottobre, anche sui domini .eu è possibile sfruttare il traino dello sconto per gli abbonamenti pluriennali. Se il primo anno costa 7,49 Euro (+iva) e dal rinnovo si passa a 8,59 Euro (+iva), con un abbonamento biennale è possibile avere oltre 6 euro di sconto. I conti sono presto fatti: 9,14 Euro complessivi (iva inclusa) per il primo anno, che passano a soli 12,19 Euro (iva inclusa) per un biennio.

La “Promo multiyear .EU” consente così sia di risparmiare immediatamente sui primi due anni di dominio, sia di assicurarsi il rinnovo immediato senza rischi né preoccupazioni. Per effettuare l’acquisto secondo questa modalità agevolata è necessario anzitutto mettere il proprio dominio nel carrello:

Per assicurarsi l’offerta è sufficiente selezionare l’opzione biennale: l’applicazione dello sconto promozionale è automatico, così come il ricalcolo di quanto dovuto per sottoscrivere immediatamente la registrazione. La fase di checkout potrà così proseguire con il pagamento che assicura per due anni il possesso ed il controllo del proprio nuovo dominio .eu.

L’offerta viene ad assumere anche un significato particolare in virtù della scelta del dominio oggetto dell’iniziativa. Scegliere un dominio .eu, infatti, significa proiettare il proprio brand, il proprio nome o la propria iniziativa su una lavagna ancora sgombra e ricca di opportunità. Laddove .it e .com lasciano ormai pochi spazi ancora liberi, in ambito .eu si possono ancora trovare importanti opportunità sui quali costruire personal brand, iniziative di marketing o nuovi marchi.

Non solo. L’idea stessa di .eu significa cancellare i confini del .it ed estendere al continente europeo il baricentro della propria attività. Una scelta simile fa scalare di livello il proprio incipit, dando caratura europea a quel che si intende portare online. Un dominio .eu è un riferimento chiaro ad una identità europea, ad un concetto esteso e organico che si porta appresso tutta la storia e la ricchezza che incarna il “vecchio continente”.

Quel che OVHcloud mette a disposizione è una registrazione biennale a prezzo stracciato, scelta che diventa giocoforza ideale per chi abbia obiettivi di lungo periodo e voglia così approfittare di questa improvvisa occasione: una mano tesa all’ambizione e un occhio strizzato a chi fa dell’Europa la dimensione propria della propria scommessa.

Oltre l’insidia del rinnovo

Cosa potrebbe accadere se ci si dimenticasse di rinnovare il proprio dominio dopo averci investito su per i difficili primi mesi di lancio della propria azienda, del proprio blog o della propria attività? Non si sottovaluti mai questa possibilità, perché il problema è più diffuso di quanto non si creda. Perdere il dominio significa perdere il proprio sito, il proprio indirizzo email ed il posizionamento online che si era faticosamente conquistato a colpi di post, di SEO e di link building. Ecco perché una registrazione biennale di un .eu è ad esempio quantomeno utile a salvaguardare questi sforzi fino al 24esimo mese di lavoro, dopodiché dovrà giocoforza essere un intervento ad hoc a rinnovare il dominio per confermarlo proprio. Con i .com si può andare anche oltre, partendo da 3 e arrivando con OVHcloud anche a ben 10 anni di impegno.

Per i primi anni, però, non ci si deve pensare: grazie ad OVHcloud il primo rinnovo è di fatto gratuito e automatico, il che consente di avere ad esempio un dominio .eu per due annate con soli 12,19 euro complessivi. Prezzo quasi dimezzato, opportunità raddoppiate e rischi annullati: un dominio blindato per un biennio, tempo sufficiente per valutare la bontà del lavoro posto in essere. Stesso discorso vale per i .com, dove un impegno di lunga gittata abbassa il prezzo di una percentuale pari agli anni di anticipo.

Una cosa a questo punto è acclarata: non sarà il dominio a pesare sul budget complessivo, perché il basso costo di acquisto e l’offerta OVHcloud sono due tasselli che trasformano la registrazione in qualcosa di assolutamente leggero. Incluso nel prezzo, infatti, OVHcloud prevede per ogni singolo dominio anche un account email personalizzato con 5GB di spazio inclusi ed una pagina web gratuita (un modo per non lasciare il dominio “vuoto”, insomma, ma posizionarci su almeno una landing page che dia indicazioni sui lavori in corso, sui riferimenti presso cui rivolgersi o altre informazioni essenziali). Ogni dominio, inoltre, gode dell’opzione DNSSEC per mettere al sicuro il tutto da attacchi ai server DNS o da eventuali richieste fraudolente di trasferimento.

Non resta che scegliere

Non resta che trovare il miglior .eu o il miglior .com disponibili. Entro il perimetro di queste due estensioni si potrà trovare il miglior dominio possibile per la propria iniziativa e da questa pietra d’angolo si potrà iniziare a costruire il proprio castello. La scelta iniziale è apparentemente piccola cosa, ma è in realtà di importanza strategica fondamentale: rappresenta le fondamenta dell’intero progetto, la base sulla quale verranno in seguito costruiti siti Web, indirizzi email, spazi cloud, iniziative di marketing. Tutto ha origine, e dipende, dal dominio.

Ecco perché la scelta non può essere a cuor leggero, ma meditata e frutto di un progetto ben composto. Lo stesso approccio logico che porterà alla scelta migliore, inevitabilmente presenterà l’offerta delle registrazioni pluriennali OVHcloud come la migliore delle opzioni: è la durata nel tempo a definire il successo di un progetto, del resto.

In collaborazione con OVHcloud