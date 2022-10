OVHcloud: un dominio, infinite possibilità

Scegliere il nome a dominio migliore per il proprio sito Web è come scegliere il brand del proprio negozio, la sua posizione sulla strada e la visibilità dell’insegna al tempo stesso. Questa operazione, la prima da muovere quando si inizia a progettare una presenza online, è troppo spesso sottovalutata, come derubricata a mero passo formale prima di doversi occupare di tutt’altre faccende. Sbagliare dominio, però, può essere fatale e non a caso un provider come OVHcloud dedica grandissima attenzione a questo fronte: molte le opzioni offerte, oltremodo convenienti i prezzi, ma soprattutto completa la gamma di possibilità da cui poter attingere.

Scegliere un dominio

Scegliere un dominio significa:

posizionare la propria attività su un brand specifico, che l’utenza potrà cercare in modo puntuale per andare in cerca di prodotti o servizi di proprio interesse;

posizionare la propria attività su una parola specifica, che l’utenza potrebbe cercare e dunque posizionandosi su parole importanti per il proprio successo;

posizionare la propria presenza in uno specifico contesto, derivante in molti casi dalla desinenza scelta (.it, .com o quanti altri).







Nello scegliere il dominio si definisce cosa essere, comunicando al Web dove si intende mettere base. Si tratta di prendere casa e di iniziare da lì il proprio percorso.

Quale scegliere

Nella scelta del dominio ideale c’è una lunghissima sequenza di opzioni a disposizione e vale la pena scorrere le più note perché possono dare ai domini maggior originalità, maggior caratterizzazione e anche maggior forza identificativa (rafforzandone la possibilità di memorizzazione da parte degli utenti interessati).







OVHcloud è in grado di offrire i migliori prezzi di mercato al rinnovo: non solo il prezzo è estremamente basso, ma è possibile altresì pagarne fino a 10 anni in anticipo senza il rischio di errori e senza dover scontare il peso dell’inflazione. Nella scelta di un dominio sul quale investire per la propria attività, insomma, ecco che il vantaggio economico del servizio OVHcloud diventa evidente ed il risparmio si accumulerà anno dopo anno. Medesima opportunità si riversa inoltre su coloro i quali intendono conservare i propri domini a prezzi contenuti (opzione di particolare interesse per Web Agency e Reseller), poiché sul vantaggioso prezzo di rinnovo è possibile ritagliarsi importanti risparmi di lungo periodo.

Per chi è al primo passo e sta per scegliere il dominio sul quale spostare le proprie fiches, insomma non resta che sfogliare la margherita, sapendo che sono centinaia le soluzioni disponibilie che nella maggior parte dei casi restano ignorate: questo significa che, qualora il proprio brand sia occupato sotto il registro dei .it, molto probabilmente lo si troverà libero sotto altre estensioni. Se i domini classici sono di natura generalista e geograficamente determinati (ne sono esempi i vari .it, .eu, .fr, eccetera), i nuovi domini sono invece finalizzati ad identificare un ambito di lavoro entro i quali i propri contenuti andranno ad operare.



Alcuni esempi interessanti tra le molte centinaia disponibili:

.adult afferente i contenuti per adulti

afferente i contenuti per adulti .art per artisti, case d’arte, vendite d’arte, associazioni ed eventi

per artisti, case d’arte, vendite d’arte, associazioni ed eventi .band per gruppi musicali

per gruppi musicali .bar che in Italia potrebbe trovare ampio riscontro in caffetterie e circoli sociali

che in Italia potrebbe trovare ampio riscontro in caffetterie e circoli sociali .audio per produttori e venditori di musica o device musicali

per produttori e venditori di musica o device musicali .bet per il mondo delle scommesse

per il mondo delle scommesse .bio per tutto il mondo della salute e dell’agricoltura biologica

per tutto il mondo della salute e dell’agricoltura biologica .blog per tutti coloro i quali portano online un proprio spazio personale

Attenzione: in questa selezione siamo arrivati soltanto alla lettera “B”, ma l’ elenco suggerito da OVHcloudè ben più lungo ed approfondito. Proseguendo si incontrano infatti gli appetibili .camera, .casa, .cloud, .community e molti altri ancora.









Basta un colpo d’occhio rapido, insomma, per intuire come le possibilità siano davvero molte, ognuna delle quali portatrice di uno specifico significato. Ecco perché non è più possibile immaginare una corretta strategia di comunicazione se un nuovo brand non nasce con un occhio sui registri delle estensioni di dominio, ove sarà facile verificare al volo la disponibilità di un nuovo nome, lo spazio per un nuovo brand, l’idea per un progetto efficace.

Una volta individuata l’estensione, occorrerà trovare un nome libero e significativo, che risponda a requisiti quali la facile memorizzazione, la facile scrittura, la disambiguazione rispetto ad altri nomi, la brevità. Un nome che sia facile da scrivere, da leggere e da ricordare: le basi sono queste, tutto il resto sarà comunicazione di brand.

Estensioni strategiche

Si immagini ad esempio cosa potrebbe significare registrare ora il giusto dominio .energy, oppure avere a disposizione il giusto .games. La sola lettura dell’estensione, infatti, circoscrive l’ambito d’azione e offre maggior risalto al nome che si è scelto. Nome ed estensione, infatti, lavorano in sinergia e rappresentano le due facce della stessa medaglia: poter scegliere significa responsabilizzare ulteriormente coloro i quali hanno il dovere di tracciare un profilo dell’azienda (o dell’associazione, o dell’iniziativa, o del prodotto o di quant’altro) per crearvi la miglior comunicazione online possibile. I contenuti del sito Web, il logo, il payoff e tutto il resto potranno venire il un secondo momento, ma l’immediato richiede la scelta del giusto dominio per dare al sito la sua pietra angolare, la sua linea di “start”, la sua casa base.

Si parte dal dominio, e non bisogna sbagliare. Per poco che costi, il suo valore resta altissimo. Ed il peso strategico della giusta scelta non ha prezzo.

