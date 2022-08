PAC: con Trade Republic scegli tra 2.500 piani di risparmio

Il Piano di Accumulo del Capitale (PAC) è una soluzione di investimento basata su versamenti periodici. Questa strategia permette di far crescere il capitale investito in modo graduale nel tempo mitigando le oscillazioni di mercato.

Tra le piattaforme semplici da utilizzare per il nostro piano d’investimento troviamo Trade Republic.

La piattaforma tedesca, leader in Europa, permette di scegliere tra 2.500 piani di risparmio, offrendo la possibilità dì impostare piano di accumulo anche automatizzati e di depositare regolarmente una quota fissa in ETF, criptovalute e azioni – anche frazionate -. Così si potrà iniziare ad investire anche con cifre basse e diventare azionisti delle aziende desiderate a partire da 10 euro.

I piani di risparmio possono essere sospesi e riattivati in qualsiasi momento, inoltre per le operazioni effettuate sui piani di accumulo, non viene richiesta senza alcuna commissione .

Trade Republic è accessibile tramite app o tramite sito web, permette di risparmiare, investire e fare trading, in pochi click, aprendo posizioni long o short su azioni, indici, materie prime o valute, scegliendo tra 7.500 azioni e 1.500 ETF disponibili.

Su Trade Republic

L’azienda è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri con la mission di democratizzare l’accesso al mercato dei capitali per tutti i cittadini europei, grazie a un’infrastruttura tecnologica autonoma e all’avanguardia.

Oggi si rivolge a oltre 280 milioni di persone in sei paesi europei ed ha annunciato a giugno 2022 l’estensione di 250 milioni di euro del round di investimento Series C, guidato da Ontario Teachers’ – uno dei più grandi fondi pensione e investitori istituzionali del mondo – insieme alla partecipazione di investitori esistenti.

Quest’estensione ha portato a un aumento della valutazione post-finanziamento dell’azienda a 5 miliardi di euro (in precedenza 4,4 miliardi di euro), sottolineando la forte performance e crescita aziendale di Trade Republic.

La società è autorizzata da CONSOB a operare in Italia e dal 15 luglio 2022 è stata ammessa al registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Trade Republic è inoltre in possesso di una licenza da intermediario mobiliare in Germania (per azioni, ETF e derivati) e ha recentemente ottenuto una licenza come operatore di criptovalute anche in Spagna.

