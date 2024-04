Pacchetti antivirus Kaspersky in sconto fino al 60%: approfittane subito

Ti è scaduta la protezione antivirus e non hai intenzione di rinnovarla perché costa troppo? Abbiamo la soluzione per te: pacchetti antivirus di Kaspersky in sconto fino al 60%! Si tratta di piani di sicurezza completi sia per te che per tutta la tua famiglia. Se vuoi continuare a navigare in tranquillità e tutelare la tua privacy, questa è un’occasione da non perdere.

Kaspersky: massima protezione in sconto fino al 60%

Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, offre una gamma completa di soluzioni antivirus. Con gli attuali sconti potrai scegliere il piano perfetto per te, senza rinunciare alla migliore protezione contro le minacce online più recenti. Ecco i tre pacchetti scontati:

Kaspersky Premium Total Security: la protezione più completa per te e la tua famiglia. Blocca virus, ransomware, phishing e malware, protegge le tue transazioni online, ottimizza le prestazioni del tuo PC e garantisce la privacy dei tuoi dati. Con Kaspersky Premium Total Security avrai anche un anno di Kaspersky Safe Kids gratuito per il controllo parentale. Lo sconto è fino al 60% , il costo parte da 34,99€/anno .

la protezione più completa per te e la tua famiglia. Blocca virus, ransomware, phishing e malware, protegge le tue transazioni online, ottimizza le prestazioni del tuo PC e garantisce la privacy dei tuoi dati. Con Kaspersky Premium Total Security avrai anche un anno di Kaspersky Safe Kids gratuito per il controllo parentale. Lo sconto è , il costo parte da . Kaspersky Plus Internet Security: la protezione essenziale per tutti i tuoi dispositivi. Anti-virus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, VPN illimitata e superveloce per navigare in sicurezza e in anonimato, controllo fughe di dati e protezione dell’identità. Lo sconto è fino al 59% , il costo parte da 29,99€/anno .

la protezione essenziale per tutti i tuoi dispositivi. Anti-virus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, VPN illimitata e superveloce per navigare in sicurezza e in anonimato, controllo fughe di dati e protezione dell’identità. Lo sconto è , il costo parte da . Kaspersky Standard Antivirus: la protezione base per il tuo PC. Anti-virus in tempo reale, protezione dai malware e ottimizzazione delle prestazioni. Lo sconto è fino al 53%, il costo parte da 19,99€/anno.

Vogliamo puntualizzare che Kaspersky ha ottenuto il premio più importante conferito da AV-Comparatives, uno dei principali laboratori di test europei. Inoltre, hai a disposizione la garanzia di rimborso entro 30 giorni nel caso non sei soddisfatto e vuoi essere completamente rimborsato.

Ricorda, la tua sicurezza online è fondamentale. Con gli antivirus Kaspersky in sconto fino al 60%, potrai navigare in internet senza preoccupazioni e proteggere i tuoi dati sensibili. Non aspettare oltre, approfitta subito di questa vantaggiosa offerta!