Pacchetto completo Fastweb: casa, mobile ed energia a prezzi imbattibili

Risparmiare non è solo una necessità, ma anche un’esigenza per molte famiglie italiane e per coloro che vogliono ridurre i costi delle bollette. Con l’avvento del mercato libero molti operatori hanno la possibilità di proporre offerte molto ricche e variegate con le quali ottenere un significativo risparmio sulle diverse utenze domestiche. È il caso di Fastweb che unisce l’offerta per la fibra ottica (Fastweb Casa Light) a quella per lo smartphone (Fastweb Mobile) a quella per l’elettricità (Fastweb Energia). Scegli quale offerta conviene di più e risparmia attivandole insieme.

Tutti i vantaggi delle offerte Fastweb

L’ingresso di altri operatori e fornitori nel mercato dell’energia e in quello della telefonia mobile e fissa ha permesso agli utenti di accedere a una maggiore quantità di offerte. Ciascuna molto interessante e potenzialmente vantaggiosa. L’aspetto forse più interessante è però quello del risparmio combinato: attivando più offerte con lo stesso operatore aumentano i vantaggi diminuendo i prezzi. Ecco un esempio di quanto si può risparmiare attivando tutte le offerte Fastweb per la casa:

Servizio Offerta Fastweb Costo Medio di Mercato Risparmio Annuale Fibra Casa 27,95€/mese 35€/mese 85€ circa Mobile 5G 7,95€/mese (150GB) 12€/mese (100GB) 50€ circa Energia Prezzo bloccato per 12 mesi Tariffa variabile 100€ circa TOTALE 35,90€/mese circa 47€/mese circa 235€ annui circa

A rendere estremamente competitiva l’offerta di Fastweb c’è il risparmio di, almeno, più di 200€ all’anno ma soprattutto una qualità del servizio eccellente. Se per le offerte internet si ha accesso alle migliori tecnologie di navigazione (fibra ottica in casa e 5G in mobilità), per l’offerta sull’energia si ha un contributo importante alla riduzione dell’inquinamento (la fornitura prevede esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili) e l’assenza di vincoli.

Richiedendo un contatto telefonico con i consulenti Fastweb è possibile definire nel dettaglio la propria offerta e ottenere il maggiore risparmio possibile.