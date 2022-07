Paga con Flowe: zero costi e salvi l'ambiente

Si può fare del bene al Pianeta acquistando? La risposta è sì e ha anche un nome: si chiama Flowe, il conto a zero costi che si prende cura dell’ambiente. Flowe è un connubio sinergico tra tecnologia smart e sostenibilità, che si traduce nell’iniziativa “Freshback”: ogni 100 pagamenti effettuati con la innovativa Flowe Card in legno, un albero viene piantato per compensare la CO2. Un po’ come il cashback, solo che anziché rimborsare soldi restituisce al Pianeta la CO2 utilizzata per i tuoi acquisti.

Flowe: il primo conto smart e green

Flowe è – in tutto e per tutto – un conto online con tutte le rispettive funzionalità. Attraverso la comoda applicazione per Android e iOS puoi gestire la tua carta e bloccarla (o sbloccarla) con un tap, i pagamenti e l’andamento delle tue spese, condividere le spese con i tuoi amici, pianificare il tuo budget e mettere da parte denaro per raggiungere i tuoi obiettivi. Per delle spese a impatto zero, grazie alla partnership con Doconomy puoi stimare la CO2 prodotta dalle tue spese e cercare di compensarla in un secondo momento.

Ad esempio tramite la carta di debito (circuito MasterCard): la Flowe Card è il dettaglio più curioso, che già al primo sguardo colpisce. Si tratta, infatti, di una carta completamente realizzata in legno, che proviene da foreste gestite responsabilmente. E per tutti gli utenti che la richiedono, Flowe dedicherà un albero.

Freshbach: come il cashback, ma green

Dal 9 maggio fino al 31 dicembre, Flowe ha attivato una speciale partnership con zeroCO2: ogni 100 pagamenti effettuati con la Flowe Card, un albero viene piantato in Guatemala. Non solo forestali, ma anche da frutto, per supportare sia la riforestazione che il sostentamento delle comunità locali. L’obiettivo della campagna è piantare più alberi possibili: ad oggi sono più di 3000 quelli che Flowe ha restituito al Pianeta.

Inoltre, se apri un conto Flowe entro il 31 luglio e fai almeno tre pagamenti entro il 15 agosto, ottieni 250 gemme – l’equivalente di 25 euro – da spendere nel Bazar. Le gemme sono la moneta virtuale che può essere scambiata con gift card, sconti ed esperienze. Ci sono tanti modi per guadagnarle: il più veloce è iscriversi a Flowe utilizzando il promo code FRESHBACK.

Flowe: tutti i piani disponibili

Flowe mette a disposizione tre piani. Quello gratuito è “FAN”, perfetto per le attività quotidiane di base ma privo di alcune funzionalità e vantaggi. Il più popolare di è il piano “FLEX” a 2,50 euro al mese, smart e adatto a tutte le tasche. Infine c’è “FRIEND” a 10 euro al mese, il piano top che dà il massimo a te e al Pianeta. Per confrontare le funzionalità e i vantaggi di ciascun piano, puoi visitare la pagina ufficiale di Flowe a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.